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В Ленобласти серебряное волонтерство поддержат на региональном уровне - РИА Новости, 30.11.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
21:41 30.11.2024 (обновлено: 21:42 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/volonterstvo-1986665373.html
В Ленобласти серебряное волонтерство поддержат на региональном уровне
В Ленобласти серебряное волонтерство поддержат на региональном уровне - РИА Новости, 30.11.2024
В Ленобласти серебряное волонтерство поддержат на региональном уровне
Серебряное волонтерство Ленинградской области получит системную поддержку, движение "старших" добровольцев будет поддерживаться ежегодной субсидией из бюджета... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T21:41
2024-11-30T21:42
ленинградская область
общество
ленинградская область
александр дрозденко
волонтерство в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Серебряное волонтерство Ленинградской области получит системную поддержку, движение "старших" добровольцев будет поддерживаться ежегодной субсидией из бюджета региона, сообщает пресс-служба правительства региона."Волонтерство - это культура, способная объединять людей, а ленинградцы, готовые помогать другим, - это настоящая сила нашего региона, которая меняет мир вокруг нас. Старшее поколение — это кладезь мудрости и жизненного опыта. И мы все знаем, как важно делиться этими знаниями, передавать их нашим детям. Спасибо вам за преданность делу и желание сделать жизнь лучше", - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на II ежегодном форуме серебряных добровольцев Ленинградской области "Современные старшие 2024". По словам председателя комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерины Путронен, для более системного развития и планирования работы финансирование волонтёрского движения старших перейдёт с грантов на ежегодную субсидию. Она пояснила, что до этого инициативы общественной организации "Диалог поколений" поддерживались грантами. Движение активно развивается с 2011 года, к нему уже подключились все районы области. Ежегодный форум серебряных добровольцев Ленинградской области "Современные старшие 2024" объединил 200 волонтёров старше 55 лет. Сегодня приоритетное направление областного движения серебряных волонтёров - это помощь фронту: помимо изготовления маскировочных сетей, костюмов, нашлемников, тактических браслетов и пошива тёплых вещей "старшие" добровольцы организовывают адресную помощь, работая по запросам ленинградских защитников.
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общество, ленинградская область, александр дрозденко, волонтерство в россии
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Волонтерство в России
В Ленобласти серебряное волонтерство поддержат на региональном уровне

Власти Ленобласти пообещали ежегодную субсидию движению старших добровольцев

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Серебряное волонтерство Ленинградской области получит системную поддержку, движение "старших" добровольцев будет поддерживаться ежегодной субсидией из бюджета региона, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Волонтерство - это культура, способная объединять людей, а ленинградцы, готовые помогать другим, - это настоящая сила нашего региона, которая меняет мир вокруг нас. Старшее поколение — это кладезь мудрости и жизненного опыта. И мы все знаем, как важно делиться этими знаниями, передавать их нашим детям. Спасибо вам за преданность делу и желание сделать жизнь лучше", - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на II ежегодном форуме серебряных добровольцев Ленинградской области "Современные старшие 2024".
По словам председателя комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерины Путронен, для более системного развития и планирования работы финансирование волонтёрского движения старших перейдёт с грантов на ежегодную субсидию. Она пояснила, что до этого инициативы общественной организации "Диалог поколений" поддерживались грантами. Движение активно развивается с 2011 года, к нему уже подключились все районы области.
Ежегодный форум серебряных добровольцев Ленинградской области "Современные старшие 2024" объединил 200 волонтёров старше 55 лет. Сегодня приоритетное направление областного движения серебряных волонтёров - это помощь фронту: помимо изготовления маскировочных сетей, костюмов, нашлемников, тактических браслетов и пошива тёплых вещей "старшие" добровольцы организовывают адресную помощь, работая по запросам ленинградских защитников.
 
Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьАлександр ДрозденкоВолонтерство в России
 
 
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