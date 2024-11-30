https://ria.ru/20241130/volonterstvo-1986665373.html

В Ленобласти серебряное волонтерство поддержат на региональном уровне

В Ленобласти серебряное волонтерство поддержат на региональном уровне - РИА Новости, 30.11.2024

В Ленобласти серебряное волонтерство поддержат на региональном уровне

Серебряное волонтерство Ленинградской области получит системную поддержку, движение "старших" добровольцев будет поддерживаться ежегодной субсидией из бюджета... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T21:41

2024-11-30T21:41

2024-11-30T21:42

ленинградская область

общество

ленинградская область

александр дрозденко

волонтерство в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Серебряное волонтерство Ленинградской области получит системную поддержку, движение "старших" добровольцев будет поддерживаться ежегодной субсидией из бюджета региона, сообщает пресс-служба правительства региона."Волонтерство - это культура, способная объединять людей, а ленинградцы, готовые помогать другим, - это настоящая сила нашего региона, которая меняет мир вокруг нас. Старшее поколение — это кладезь мудрости и жизненного опыта. И мы все знаем, как важно делиться этими знаниями, передавать их нашим детям. Спасибо вам за преданность делу и желание сделать жизнь лучше", - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на II ежегодном форуме серебряных добровольцев Ленинградской области "Современные старшие 2024". По словам председателя комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерины Путронен, для более системного развития и планирования работы финансирование волонтёрского движения старших перейдёт с грантов на ежегодную субсидию. Она пояснила, что до этого инициативы общественной организации "Диалог поколений" поддерживались грантами. Движение активно развивается с 2011 года, к нему уже подключились все районы области. Ежегодный форум серебряных добровольцев Ленинградской области "Современные старшие 2024" объединил 200 волонтёров старше 55 лет. Сегодня приоритетное направление областного движения серебряных волонтёров - это помощь фронту: помимо изготовления маскировочных сетей, костюмов, нашлемников, тактических браслетов и пошива тёплых вещей "старшие" добровольцы организовывают адресную помощь, работая по запросам ленинградских защитников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ленинградская область, александр дрозденко, волонтерство в россии