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Раскрыто, как потеря одного города вызовет катастрофу на Украине - РИА Новости, 30.11.2024
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02:29 30.11.2024 (обновлено: 12:45 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/ukraina-1986591504.html
Раскрыто, как потеря одного города вызовет катастрофу на Украине
Раскрыто, как потеря одного города вызовет катастрофу на Украине - РИА Новости, 30.11.2024
Раскрыто, как потеря одного города вызовет катастрофу на Украине
Потеря Красноармейска, а вместе с ним и единственной на Украине шахты со стратегическими запасами коксующегося угля, приведет к обвалу металлургического... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T02:29
2024-11-30T12:45
украина
красноармейск
покровск
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Потеря Красноармейска, а вместе с ним и единственной на Украине шахты со стратегическими запасами коксующегося угля, приведет к обвалу металлургического производства в стране, предупреждает украинское издание New Voice (NV)."&lt;…&gt; Здесь (поселок Удачное, расположенный рядом с Красноармейском. — Прим. ред.) работает шахтоуправление "Покровское" (Красноармейская-Западная № 1). Этот промышленный объект является стратегическим активом Украины для всей металлургической отрасли. Ведь здесь добывают редкий по своему происхождению коксующийся уголь (марка "К"), необходимый в цикле производства стали на крупнейших металлургических комбинатах страны", — говорится в материале.Издание напоминает, что в 2023 году Украина на более чем 90 процентов обеспечивала себя собственным коксующимся углем, поставляемым в основном с упомянутой шахты. Ее потеря приведет к необходимости импорта угля, что, в свою очередь, вызовет значительное удорожание металлургической продукции.Также утрата контроля над шахтоуправлением "Покровское" повлечет обвал в металлургической отрасли. По прогнозу "Укрметаллургпрома", который приводит издание, производство может сократиться вполовину и даже еще сильнее на предприятиях, которые в сталеплавильном процессе используют чугун. Так, вместо наращивания производства до десяти миллионов тонн стали оно может упасть и до 3,5 миллиона тонн в год."Это будет критический удар по всей экономике государства", — заявили представители металлургической отрасли.Красноармейск (украинское название — Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.Ранее телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.
https://ria.ru/20241121/ukraina-1984928420.html
https://ria.ru/20241130/kiev-1986606865.html
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украина
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украина, красноармейск, покровск
Украина, Красноармейск, Покровск
Раскрыто, как потеря одного города вызовет катастрофу на Украине

Потеря шахты у Красноармейска вызовет крах металлургической отрасли Украины

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Потеря Красноармейска, а вместе с ним и единственной на Украине шахты со стратегическими запасами коксующегося угля, приведет к обвалу металлургического производства в стране, предупреждает украинское издание New Voice (NV).
"<…> Здесь (поселок Удачное, расположенный рядом с Красноармейском. — Прим. ред.) работает шахтоуправление "Покровское" (Красноармейская-Западная № 1). Этот промышленный объект является стратегическим активом Украины для всей металлургической отрасли. Ведь здесь добывают редкий по своему происхождению коксующийся уголь (марка "К"), необходимый в цикле производства стали на крупнейших металлургических комбинатах страны", — говорится в материале.
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Издание напоминает, что в 2023 году Украина на более чем 90 процентов обеспечивала себя собственным коксующимся углем, поставляемым в основном с упомянутой шахты. Ее потеря приведет к необходимости импорта угля, что, в свою очередь, вызовет значительное удорожание металлургической продукции.

Также утрата контроля над шахтоуправлением "Покровское" повлечет обвал в металлургической отрасли. По прогнозу "Укрметаллургпрома", который приводит издание, производство может сократиться вполовину и даже еще сильнее на предприятиях, которые в сталеплавильном процессе используют чугун. Так, вместо наращивания производства до десяти миллионов тонн стали оно может упасть и до 3,5 миллиона тонн в год.
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"Это будет критический удар по всей экономике государства", — заявили представители металлургической отрасли.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

Ранее телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.
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