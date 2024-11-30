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Катастрофа на Украине: вступает в силу скандальный закон о налогах
Катастрофа на Украине: вступает в силу скандальный закон о налогах - РИА Новости, 30.11.2024
Катастрофа на Украине: вступает в силу скандальный закон о налогах
На Украине в субботу вступает в силу закон о повышении налогов - военный сбор повысится с 1,5% до 5%, а налог на прибыль банков до 50%, это приведет к снижению... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T00:31
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2024-11-30T00:32
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. На Украине в субботу вступает в силу закон о повышении налогов - военный сбор повысится с 1,5% до 5%, а налог на прибыль банков до 50%, это приведет к снижению доходов украинцев и закрытию предприятий. Все это делается для того, чтобы пополнить источники финансирования ВСУ, которые, по признанию главы украинского минфина Сергея Марченко, исчерпаны. Позорный законДепутат парламента Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал намерение киевских властей повысить налоги позорным. Он отметил, что повышении налогов будет иметь катастрофические последствия - существенно снизятся доходы украинцев, закроются предприятий и сократятся рабочие места. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления парламента Украины сообщало, что законопроект об увеличении налогов не соответствует нормам конституции. В частности, как следует из документа, главное юридическое управление парламента пришло к выводу, что предложенный формат уплаты авансовых взносов по налогам не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом. Также констатируется, что норма о начислении налогов за октябрь задним числом противоречит статье конституции о том, что закон не имеет обратной силы. Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев не исключил, что это не последнее повышение налогов на Украине.* Внесен в список террористов и экстремистов.
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украина, россия, сергей марченко, алексей гончаренко, даниил гетманцев, страна.ua, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Сергей Марченко, Алексей Гончаренко, Даниил Гетманцев, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Катастрофа на Украине: вступает в силу скандальный закон о налогах
На Украине в субботу вступает в силу закон о повышении налогов