https://ria.ru/20241130/turisty-1986602802.html

Исследование показало, на что иностранные туристы тратят деньги в России

Исследование показало, на что иностранные туристы тратят деньги в России - РИА Новости, 30.11.2024

Исследование показало, на что иностранные туристы тратят деньги в России

Чаще всего иностранные туристы в России из товаров, подпадающих под возврат НДС, покупают ювелирные изделия - золотые кольца и браслеты, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T09:01

2024-11-30T09:01

2024-11-30T09:01

туризм

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россия

общество

туризм

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Чаще всего иностранные туристы в России из товаров, подпадающих под возврат НДС, покупают ювелирные изделия - золотые кольца и браслеты, рассказал РИА Новости исполнительный директор цифрового оператора tax free в России DigiTaxFree Вадим Клементьев. В начале ноября правительство РФ продлило эксперимент по внедрению tax free в России до конца 2027 года. Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Согласно этой системе, вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей. "Чаще всего иностранные туристы покупают в России ювелирные изделия (52%), одежду (22%) и парфюмерно-косметические товары (13%). Среди "любимых" категорий покупок - золотые кольца и браслеты, брендовое нижнее белье, верхняя одежда и женская уходовая косметика", - рассказал Клементьев, ссылаясь на исследование компании, в котором были проанализированы оформленные через нее чеки tax free с января по ноябрь 2024 года. Самыми активными для покупок месяцами в этом году, по данным компании, стали июль и август, в которые совершено порядка 13,8% и 14,2% покупок соответственно. "На субботу (18,8%) и воскресенье (29%) также пришлось больше всего покупок, совершаемых иностранными туристами в России", - добавил исполнительный директор цифрового оператора tax free. Три категории туристов Клементьев подчеркнул, что иностранных туристов в России можно сегментировать по трем категориям. "Первая категория - это туристы, которые тратят большие средства на путешествия в Россию - останавливаются в дорогих отелях, совершают покупки в брендовых магазинах, в общем, располагают большими средствами на траты во время путешествий. Там предпочтения в покупках - это, конечно, брендовая одежда и обувь. Также эта категория туристов увозит дорогую парфюмерию, ювелирные изделия, ну и определенное количество сувенирной продукции и национальных продуктов питания (шоколад, рыбу, икру, мед, дикоросы)", - рассказал он. Следующая категория - те туристы, которые активно посещают масс-маркеты и тратят в основном на ювелирные изделия, золото и уникальные сувениры - рыба, икра, морепродукты, мед, шоколад, ремесленные предметы. "Помимо этого, у этой категории достаточно популярна покупка гаджетов и электроники - телефоны, умные часы, наушники. Мы знаем, что есть большой спрос на парфюмерию и косметику как российских брендов, так и компаний, которые продают международные бренды", - сообщил Клементьев "И еще одну категорию можно отметить - это туристы с приграничных территорий, в которых весьма развита приграничная торговля. Тут в основном мы видим покупки российских продуктов питания, в том числе и повседневных. Опять же, золото и ценные породы рыбы и морепродуктов также остаются востребованы в дальневосточном и приграничных регионах", - добавил эксперт. DigiTaxFree - инновационный мультисистемный цифровой оператор tax free в России, входит в группу "Газпромбанка" и является полностью российской разработкой. Оператор DigiTaxFree является полностью цифровым, все процедуры возмещения НДС иностранным туристам проходят без бумажных носителей в режиме онлайн.

https://ria.ru/20241115/viza-1977288073.html

https://ria.ru/20241018/puteshestviya-1978529630.html

https://ria.ru/20240905/turisty-1970683638.html

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экономика, россия, общество, туризм