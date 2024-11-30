https://ria.ru/20241130/tramp-1986662781.html

Трамп пригрозил странам БРИКС из-за планов по созданию альтернативы доллару

Трамп пригрозил странам БРИКС из-за планов по созданию альтернативы доллару - РИА Новости, 30.11.2024

Трамп пригрозил странам БРИКС из-за планов по созданию альтернативы доллару

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС огромными пошлинами, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T21:00

2024-11-30T21:00

2024-11-30T21:32

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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС огромными пошлинами, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты."Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со стопроцентными пошлинами", — заявил он в соцсети Truth Social.Помимо пошлин, торговля с США для этих стран также ограничится в случае, если они продолжат отказываться от доллара в качестве расчетной валюты, добавил Трамп.Дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Высказывались, например, предложения о том, что такая валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей. На сложность ее создания обращает внимание не только экспертное сообщество, но и власти: так, по словам замглавы МИД России Александра Панкина, основная трудность заключается в специфике национальных законодательств.Вместе с тем президент Владимир Путин, выступая в начале ноября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано и цели такой нет. Он пояснил, что этот шаг требует большей интеграции экономик стран — членов объединения и их структурной схожести. Глава государства подчеркнул, что две трети торгового оборота России обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС этот показатель достиг 88%.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации.С начала 2024-го к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в объединении проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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https://ria.ru/20241022/briks-1979262833.html

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брикс, сша, дональд трамп, экономика, россия, технологии, бразилия, владимир путин