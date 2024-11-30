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Трамп пригрозил странам БРИКС из-за планов по созданию альтернативы доллару - РИА Новости, 30.11.2024
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21:00 30.11.2024 (обновлено: 21:32 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/tramp-1986662781.html
Трамп пригрозил странам БРИКС из-за планов по созданию альтернативы доллару
Трамп пригрозил странам БРИКС из-за планов по созданию альтернативы доллару - РИА Новости, 30.11.2024
Трамп пригрозил странам БРИКС из-за планов по созданию альтернативы доллару
Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС огромными пошлинами, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T21:00
2024-11-30T21:32
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС огромными пошлинами, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.&quot;Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со стопроцентными пошлинами&quot;, — заявил он в соцсети Truth Social.Помимо пошлин, торговля с США для этих стран также ограничится в случае, если они продолжат отказываться от доллара в качестве расчетной валюты, добавил Трамп.Дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Высказывались, например, предложения о том, что такая валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей. На сложность ее создания обращает внимание не только экспертное сообщество, но и власти: так, по словам замглавы МИД России Александра Панкина, основная трудность заключается в специфике национальных законодательств.Вместе с тем президент Владимир Путин, выступая в начале ноября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано и цели такой нет. Он пояснил, что этот шаг требует большей интеграции экономик стран — членов объединения и их структурной схожести. Глава государства подчеркнул, что две трети торгового оборота России обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС этот показатель достиг 88%.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации.С начала 2024-го к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в объединении проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241020/ekspert-1978941602.html
https://ria.ru/20241022/briks-1979262833.html
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брикс, сша, дональд трамп, экономика, россия, технологии, бразилия, владимир путин
БРИКС, США, Дональд Трамп, Экономика, Россия, Технологии, Бразилия, Владимир Путин
Трамп пригрозил странам БРИКС из-за планов по созданию альтернативы доллару

Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ными пошлинами в случае отказа от доллара

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС огромными пошлинами, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.
«

"Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со стопроцентными пошлинами", — заявил он в соцсети Truth Social.

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Помимо пошлин, торговля с США для этих стран также ограничится в случае, если они продолжат отказываться от доллара в качестве расчетной валюты, добавил Трамп.
Дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Высказывались, например, предложения о том, что такая валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей. На сложность ее создания обращает внимание не только экспертное сообщество, но и власти: так, по словам замглавы МИД России Александра Панкина, основная трудность заключается в специфике национальных законодательств.
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Вместе с тем президент Владимир Путин, выступая в начале ноября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано и цели такой нет. Он пояснил, что этот шаг требует большей интеграции экономик стран — членов объединения и их структурной схожести. Глава государства подчеркнул, что две трети торгового оборота России обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС этот показатель достиг 88%.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации.
С начала 2024-го к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в объединении проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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БРИКССШАДональд ТрампЭкономикаРоссияТехнологииБразилияВладимир Путин
 
 
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