Трамп пригрозил странам БРИКС из-за планов по созданию альтернативы доллару
Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ными пошлинами в случае отказа от доллара
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС огромными пошлинами, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.
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"Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со стопроцентными пошлинами", — заявил он в соцсети Truth Social.
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Помимо пошлин, торговля с США для этих стран также ограничится в случае, если они продолжат отказываться от доллара в качестве расчетной валюты, добавил Трамп.
Дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Высказывались, например, предложения о том, что такая валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей. На сложность ее создания обращает внимание не только экспертное сообщество, но и власти: так, по словам замглавы МИД России Александра Панкина, основная трудность заключается в специфике национальных законодательств.
Вместе с тем президент Владимир Путин, выступая в начале ноября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано и цели такой нет. Он пояснил, что этот шаг требует большей интеграции экономик стран — членов объединения и их структурной схожести. Глава государства подчеркнул, что две трети торгового оборота России обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС этот показатель достиг 88%.
С начала 2024-го к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в объединении проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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