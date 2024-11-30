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Спецназ продолжает оттеснять демонстрантов в Тбилиси - РИА Новости, 30.11.2024
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01:55 30.11.2024 (обновлено: 23:20 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986590185.html
Спецназ продолжает оттеснять демонстрантов в Тбилиси
Спецназ продолжает оттеснять демонстрантов в Тбилиси - РИА Новости, 30.11.2024
Спецназ продолжает оттеснять демонстрантов в Тбилиси
Грузинские силовики вновь применили водомет для разгона демонстрантов, которые митингуют на проспекте Руставели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T01:55
2024-11-30T23:20
тбилиси
в мире
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Грузинские силовики вновь применили водомет для разгона демонстрантов, которые митингуют на проспекте Руставели, передает корреспондент РИА Новости.Спецназ ранее вытеснил митингующих с территории перед парламентом, участники акции переместились по проспекту Руставели, но не разошлись.Правоохранители провели серию задержаний, точное число задержанных пока не известно.Демонстранты время от времени закидывают правоохранителей камнями и хлопушками.На проспекте беспорядок: митингующие периодически устанавливают баррикады из мусорных ящиков, повалены стойки для дорожных знаков, повреждена инфраструктура.Протесты в ТбилисиАкции протеста начались в Тбилиси в четверг вечером, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента тогда также стянули полицию и спецназ.Позднее силовикам при помощи водометов удалось оттеснить протестующих от парламента, те в ответ возвели баррикады. Полицейские задержали 43 участника митинга. От незаконных и насильственных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей. Один раненый остается в больнице.Кобахидзе в четверг заявил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986588486.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Столкновения протестующих с полицией в Тбилиси
Полиция применила водомет против собравшихся на акцию у здания парламента в Тбилиси сторонников оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
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тбилиси, в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
Тбилиси, В мире, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Спецназ продолжает оттеснять демонстрантов в Тбилиси

Спецназ продолжает оттеснять демонстрантов в Тбилиси при помощи водометов

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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Грузинские силовики вновь применили водомет для разгона демонстрантов, которые митингуют на проспекте Руставели, передает корреспондент РИА Новости.
Спецназ ранее вытеснил митингующих с территории перед парламентом, участники акции переместились по проспекту Руставели, но не разошлись.
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Митингующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта"
Вчера, 01:23
Правоохранители провели серию задержаний, точное число задержанных пока не известно.
Демонстранты время от времени закидывают правоохранителей камнями и хлопушками.
На проспекте беспорядок: митингующие периодически устанавливают баррикады из мусорных ящиков, повалены стойки для дорожных знаков, повреждена инфраструктура.
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Европарламенте прокомментировали решение правительства Грузии по ЕС
29 ноября, 16:05

Протесты в Тбилиси

Акции протеста начались в Тбилиси в четверг вечером, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента тогда также стянули полицию и спецназ.
Позднее силовикам при помощи водометов удалось оттеснить протестующих от парламента, те в ответ возвели баррикады. Полицейские задержали 43 участника митинга. От незаконных и насильственных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей. Один раненый остается в больнице.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Митингующие в Тбилиси подожгли урны перед парламентом
Вчера, 00:37
Кобахидзе в четверг заявил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Беспорядки во время протестов оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

Участники акции протеста оппозиции и сотрудники полиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 8
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Участник акции протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
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3 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 8
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

© РИА Новости / Стрингер
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5 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
7 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 8

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 8

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 8

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 8

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 8

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 8

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 8

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
7 из 8

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 8
 
ТбилисиВ миреПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024
 
 
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