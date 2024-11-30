https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986590185.html

Спецназ продолжает оттеснять демонстрантов в Тбилиси

Спецназ продолжает оттеснять демонстрантов в Тбилиси - РИА Новости, 30.11.2024

Спецназ продолжает оттеснять демонстрантов в Тбилиси

Грузинские силовики вновь применили водомет для разгона демонстрантов, которые митингуют на проспекте Руставели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T01:55

2024-11-30T01:55

2024-11-30T23:20

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Грузинские силовики вновь применили водомет для разгона демонстрантов, которые митингуют на проспекте Руставели, передает корреспондент РИА Новости.Спецназ ранее вытеснил митингующих с территории перед парламентом, участники акции переместились по проспекту Руставели, но не разошлись.Правоохранители провели серию задержаний, точное число задержанных пока не известно.Демонстранты время от времени закидывают правоохранителей камнями и хлопушками.На проспекте беспорядок: митингующие периодически устанавливают баррикады из мусорных ящиков, повалены стойки для дорожных знаков, повреждена инфраструктура.Протесты в ТбилисиАкции протеста начались в Тбилиси в четверг вечером, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента тогда также стянули полицию и спецназ.Позднее силовикам при помощи водометов удалось оттеснить протестующих от парламента, те в ответ возвели баррикады. Полицейские задержали 43 участника митинга. От незаконных и насильственных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей. Один раненый остается в больнице.Кобахидзе в четверг заявил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986588486.html

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Столкновения протестующих с полицией в Тбилиси Полиция применила водомет против собравшихся на акцию у здания парламента в Тбилиси сторонников оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-30T01:55 true PT0M08S

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тбилиси, в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024