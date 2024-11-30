https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986588486.html

Митингующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта"

Митингующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта" - РИА Новости, 30.11.2024

Митингующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта"

Митингующие в Тбилиси разбили окна офиса правящей партии "Грузинская мечта" на проспекте Руставели и забросали его камнями и яйцами, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T01:23

2024-11-30T01:23

2024-11-30T23:20

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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси разбили окна офиса правящей партии "Грузинская мечта" на проспекте Руставели и забросали его камнями и яйцами, передает корреспондент РИА Новости.После того, как спецназ применил водомет для разгона акции протестующих, демонстранты переместились подальше на проспект Руставели, но не разошлись. Участники митинга разожгли костер из подручных средств, они кидают в сторону силовиков хлопушки и фейерверки. Правоохранители время от времени задерживают нарушителей порядка. Ситуация перед зданием парламента на данный момент спокойная, сотрудники силовых структур полностью очистили эту территорию. При этом спецназ все еще находится на проспекте Руставели. В ходе прошедших потасовок есть пострадавшие, среди них демонстранты, представители СМИ и правоохранители. МВД Грузии пока не раскрывает точное число задержанных и пострадавших.Протесты в ТбилисиАкции протеста начались в Тбилиси в четверг вечером, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента тогда также стянули полицию и спецназ.Позднее силовикам при помощи водометов удалось оттеснить протестующих от парламента, те в ответ возвели баррикады. Полицейские задержали 43 участника митинга. От незаконных и насильственных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей. Один раненый остается в больнице.Кобахидзе в четверг заявил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986586965.html

https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986579916.html

https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986579916.html

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