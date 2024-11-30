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Митингующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта" - РИА Новости, 30.11.2024
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01:23 30.11.2024 (обновлено: 23:20 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986588486.html
Митингующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта"
Митингующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта" - РИА Новости, 30.11.2024
Митингующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта"
Митингующие в Тбилиси разбили окна офиса правящей партии "Грузинская мечта" на проспекте Руставели и забросали его камнями и яйцами, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T01:23
2024-11-30T23:20
тбилиси
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
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протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси разбили окна офиса правящей партии "Грузинская мечта" на проспекте Руставели и забросали его камнями и яйцами, передает корреспондент РИА Новости.После того, как спецназ применил водомет для разгона акции протестующих, демонстранты переместились подальше на проспект Руставели, но не разошлись. Участники митинга разожгли костер из подручных средств, они кидают в сторону силовиков хлопушки и фейерверки. Правоохранители время от времени задерживают нарушителей порядка. Ситуация перед зданием парламента на данный момент спокойная, сотрудники силовых структур полностью очистили эту территорию. При этом спецназ все еще находится на проспекте Руставели. В ходе прошедших потасовок есть пострадавшие, среди них демонстранты, представители СМИ и правоохранители. МВД Грузии пока не раскрывает точное число задержанных и пострадавших.Протесты в ТбилисиАкции протеста начались в Тбилиси в четверг вечером, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента тогда также стянули полицию и спецназ.Позднее силовикам при помощи водометов удалось оттеснить протестующих от парламента, те в ответ возвели баррикады. Полицейские задержали 43 участника митинга. От незаконных и насильственных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей. Один раненый остается в больнице.Кобахидзе в четверг заявил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986586965.html
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тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, протесты в грузии — 2024
Тбилиси, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Протесты в Грузии — 2024
Митингующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта"

Митингующие в Тбилиси разгромили офис "Грузинской мечты" и забросали его камнями

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Тбилиси
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси разбили окна офиса правящей партии "Грузинская мечта" на проспекте Руставели и забросали его камнями и яйцами, передает корреспондент РИА Новости.
После того, как спецназ применил водомет для разгона акции протестующих, демонстранты переместились подальше на проспект Руставели, но не разошлись. Участники митинга разожгли костер из подручных средств, они кидают в сторону силовиков хлопушки и фейерверки. Правоохранители время от времени задерживают нарушителей порядка.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Митингующие в Тбилиси подожгли урны перед парламентом
Вчера, 00:37
Ситуация перед зданием парламента на данный момент спокойная, сотрудники силовых структур полностью очистили эту территорию. При этом спецназ все еще находится на проспекте Руставели.
В ходе прошедших потасовок есть пострадавшие, среди них демонстранты, представители СМИ и правоохранители.
МВД Грузии пока не раскрывает точное число задержанных и пострадавших.
Спецназ полиции и водометы дислоцированы на площади у парламента Грузии, где проходит акция оппозиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Тбилиси полиция применила водомет против митингующих оппозиционеров
29 ноября, 22:25

Протесты в Тбилиси

Акции протеста начались в Тбилиси в четверг вечером, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента тогда также стянули полицию и спецназ.
Позднее силовикам при помощи водометов удалось оттеснить протестующих от парламента, те в ответ возвели баррикады. Полицейские задержали 43 участника митинга. От незаконных и насильственных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей. Один раненый остается в больнице.
Спецназ полиции и водометы дислоцированы на площади у парламента Грузии, где проходит акция оппозиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Тбилиси полиция применила водомет против митингующих оппозиционеров
29 ноября, 22:25
Кобахидзе в четверг заявил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Беспорядки во время протестов оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

Участники акции протеста оппозиции и сотрудники полиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 8
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Участник акции протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
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3 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 8
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

© РИА Новости / Стрингер
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5 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
7 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 8

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 8

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 8

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 8

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 8

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 8

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 8

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
7 из 8

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 8
 
ТбилисиГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2024В миреПротесты в Грузии — 2024
 
 
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