https://ria.ru/20241130/putin-1986652099.html

Путин подписал закон о бюджете Соцфонда на 2025-2027 годы

Путин подписал закон о бюджете Соцфонда на 2025-2027 годы - РИА Новости, 30.11.2024

Путин подписал закон о бюджете Соцфонда на 2025-2027 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T19:02

2024-11-30T19:02

2024-11-30T20:32

экономика

россия

владимир путин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Бюджет фонда на 2025 год по доходам сформирован в сумме 16,624 триллиона рублей (7,7% ВВП), по расходам - 16,993 триллиона (7,9% ВВП). При этом расходы по обязательному пенсионному страхованию составят 11,138 триллиона рублей, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,169 триллиона, а по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 174,526 миллиарда рублей. На 2026 год доходы бюджета фонда предусмотрены на уровне 18,594 триллиона рублей, на 2027 год - 19,764 триллиона; расходы - 18,274 триллиона и 19,426 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в этот трехлетний период планируется перейти от дефицита бюджета Соцфонда, который в 2025 году составит около 369 миллиардов рублей и будет полностью покрыт за счет переходящих остатков средств на начало года, к его профициту: в 2026 году в сумме 320 миллиардов, а в 2027 году - 338 миллиардов рублей. Межбюджетные трансферты Соцфонду из федерального бюджета в 2025 году составят 4,022 триллиона рублей, из региональных бюджетов - 349,38 миллиарда, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) - 179,308 миллиарда. На 2026 год такие трансферты запланированы в объеме 4,69 триллиона, 384,406 миллиарда и 179,202 миллиарда рублей соответственно; на 2027 год - 4,66 триллиона, 413,649 миллиарда и 179,173 миллиарда рублей. Закон предоставляет правительству РФ право принимать в следующем году решения о дополнительном увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента (балла) и об индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии в случае, если инфляция по итогам 2024 года окажется выше запланированной. Таким образом, кабмин сможет провести доиндексацию пенсий на фактический уровень инфляции. Сделать это он должен будет не позднее 1 февраля 2025 года. При формировании бюджета Соцфонда учтены расходы, связанные с возобновлением с 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров на тех же условиях, что и неработающих. А расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации предусмотрены в увеличенном объеме. Кроме того, учитываются средства на надбавку на уход к пенсии инвалидов I группы и граждан, достигших 80 лет, а также на строительство многопрофильных реабилитационных центров для участников специальной военной операции. По национальному проекту "Семья" учтены расходы на ежегодную семейную выплату работающим родителям с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не выше, чем полтора прожиточных минимума.

https://ria.ru/20241130/putin-1986651440.html

https://ria.ru/20241127/oms-1986019100.html

https://ria.ru/20241114/vychet-1983810634.html

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экономика, россия, владимир путин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, общество