Рейтинг@Mail.ru
В петербургском клубе прошел рейд по выявлению торговли наркотиками - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 30.11.2024 (обновлено: 23:47 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/peterburg-1986673807.html
В петербургском клубе прошел рейд по выявлению торговли наркотиками
В петербургском клубе прошел рейд по выявлению торговли наркотиками - РИА Новости, 30.11.2024
В петербургском клубе прошел рейд по выявлению торговли наркотиками
Проведен рейд в клубе на Кондратьевском проспекте по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, трое подростков госпитализированы с токсическим РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T23:44
2024-11-30T23:47
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Проведен рейд в клубе на Кондратьевском проспекте по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, трое подростков госпитализированы с токсическим отравлением, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу. &quot;Сегодня следователями СК России при силовой поддержке регионального управления МВД России и Росгвардии с целью установления лиц, возможно причастных к незаконному обороту запрещенных веществ, в клубе на Кондратьевском проспекте проведен рейд&quot;, - сообщает пресс-служба.В ходе проверочных мероприятий выявлено семь несовершеннолетних, распивающих спиртные напитки, в состоянии алкогольного опьянения. Также проводится процессуальная проверка по факту госпитализации из клуба после концерта троих несовершеннолетних с признаками токсического опьянения. В пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в рамках проверки было задействовано мобильное оборудование, используемое для выявления наркотического опьянения. С этой же целью были привлечены полицейские кинологи со служебными собаками. По данным регионального Главка МВД, в ближайшие отделы полиции за нахождение в состоянии алкогольного опьянения были доставлены 18 человек, большинство которых - несовершеннолетние.
https://ria.ru/20241019/ekaterinburg-1978903280.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В петербургском клубе прошел рейд по выявлению торговли наркотиками

В Петербурге из клуба госпитализировали 3 подростков с токсическим отравлением

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Проведен рейд в клубе на Кондратьевском проспекте по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, трое подростков госпитализированы с токсическим отравлением, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу.
«

"Сегодня следователями СК России при силовой поддержке регионального управления МВД России и Росгвардии с целью установления лиц, возможно причастных к незаконному обороту запрещенных веществ, в клубе на Кондратьевском проспекте проведен рейд", - сообщает пресс-служба.

В ходе проверочных мероприятий выявлено семь несовершеннолетних, распивающих спиртные напитки, в состоянии алкогольного опьянения. Также проводится процессуальная проверка по факту госпитализации из клуба после концерта троих несовершеннолетних с признаками токсического опьянения.
В пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в рамках проверки было задействовано мобильное оборудование, используемое для выявления наркотического опьянения. С этой же целью были привлечены полицейские кинологи со служебными собаками. По данным регионального Главка МВД, в ближайшие отделы полиции за нахождение в состоянии алкогольного опьянения были доставлены 18 человек, большинство которых - несовершеннолетние.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Прокуратура на Урале проверит ситуацию с отравлением детей алкоголем
19 октября, 17:49
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала