https://ria.ru/20241130/peterburg-1986673807.html

В петербургском клубе прошел рейд по выявлению торговли наркотиками

В петербургском клубе прошел рейд по выявлению торговли наркотиками - РИА Новости, 30.11.2024

В петербургском клубе прошел рейд по выявлению торговли наркотиками

Проведен рейд в клубе на Кондратьевском проспекте по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, трое подростков госпитализированы с токсическим РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T23:44

2024-11-30T23:44

2024-11-30T23:47

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Проведен рейд в клубе на Кондратьевском проспекте по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, трое подростков госпитализированы с токсическим отравлением, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу. "Сегодня следователями СК России при силовой поддержке регионального управления МВД России и Росгвардии с целью установления лиц, возможно причастных к незаконному обороту запрещенных веществ, в клубе на Кондратьевском проспекте проведен рейд", - сообщает пресс-служба.В ходе проверочных мероприятий выявлено семь несовершеннолетних, распивающих спиртные напитки, в состоянии алкогольного опьянения. Также проводится процессуальная проверка по факту госпитализации из клуба после концерта троих несовершеннолетних с признаками токсического опьянения. В пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в рамках проверки было задействовано мобильное оборудование, используемое для выявления наркотического опьянения. С этой же целью были привлечены полицейские кинологи со служебными собаками. По данным регионального Главка МВД, в ближайшие отделы полиции за нахождение в состоянии алкогольного опьянения были доставлены 18 человек, большинство которых - несовершеннолетние.

https://ria.ru/20241019/ekaterinburg-1978903280.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)