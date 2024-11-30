В петербургском клубе прошел рейд по выявлению торговли наркотиками
В Петербурге из клуба госпитализировали 3 подростков с токсическим отравлением
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Проведен рейд в клубе на Кондратьевском проспекте по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, трое подростков госпитализированы с токсическим отравлением, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу.
«
"Сегодня следователями СК России при силовой поддержке регионального управления МВД России и Росгвардии с целью установления лиц, возможно причастных к незаконному обороту запрещенных веществ, в клубе на Кондратьевском проспекте проведен рейд", - сообщает пресс-служба.
В ходе проверочных мероприятий выявлено семь несовершеннолетних, распивающих спиртные напитки, в состоянии алкогольного опьянения. Также проводится процессуальная проверка по факту госпитализации из клуба после концерта троих несовершеннолетних с признаками токсического опьянения.
В пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в рамках проверки было задействовано мобильное оборудование, используемое для выявления наркотического опьянения. С этой же целью были привлечены полицейские кинологи со служебными собаками. По данным регионального Главка МВД, в ближайшие отделы полиции за нахождение в состоянии алкогольного опьянения были доставлены 18 человек, большинство которых - несовершеннолетние.
Прокуратура на Урале проверит ситуацию с отравлением детей алкоголем
19 октября, 17:49