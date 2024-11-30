https://ria.ru/20241130/nikolaev-1986453188.html

Николаев: в Чебоксарах до конца 2024 года появятся 153 новых троллейбуса

Николаев: в Чебоксарах до конца 2024 года появятся 153 новых троллейбуса - РИА Новости, 30.11.2024

Николаев: в Чебоксарах до конца 2024 года появятся 153 новых троллейбуса

В 2024 году для Чебоксарской агломерации приобретено 153 новых троллейбуса, сообщил в интервью РИА Новости глава Чувашской Республики Олег Николаев. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T10:15

2024-11-30T10:15

2024-11-30T10:15

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

олег николаев (политик)

общественный транспорт

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В 2024 году для Чебоксарской агломерации приобретено 153 новых троллейбуса, сообщил в интервью РИА Новости глава Чувашской Республики Олег Николаев."Транспорт приобретается через комбинированные механизмы финансирования: 21 троллейбус мы купили за счет собственных средств, 40 троллейбусов получим через инструмент льготного лизинга Государственной транспортной лизинговой компании. Еще 92 троллейбуса мы купили через инфраструктурные облигации, которые реализовались совместно с институтом развития "Дом.РФ", – рассказал Николаев.Также глава региона добавил, что за счет специальных казначейских кредитов регион приобрел 47 новых автобусов."В рамках развития общественного транспорта основной упор мы делаем на модернизацию троллейбусного парка. В 2022 году мы разработали, а в 2023 году утвердили документы транспортного планирования. Речь идет не только о самом транспорте, но обо всем, что касается обеспечения сервиса и доступности, безопасности перевозки пассажиров", – отметил Николаев.Глава Республики указал, что возраст подвижного состава, прежде всего троллейбусного, в Чебоксарской агломерации резко сократился."Если до этого он составлял более 13 лет, то сейчас – уже меньше шести лет. И это совершенно другой сервис, качество, а самое главное – безопасность", – сообщил Николаев.Глава региона отметил, что для того, чтобы полностью заменить старый троллейбусный парк, необходимо докупить еще 133 троллейбуса, что и планируется сделать к 2030 году."Параллельно мы развиваем так называемое "билетное меню", чтобы людям было удобно, комфортно и, самое главное, доступно перемещаться по городу. Покупая некий единый абонементный билет, так же как в Москве, можно пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Если доезжать с пересадками, то стоимость проезда будет существенно меньше", – подчеркнул Николаев.В 2024 году регион отметил 60 лет со дня выхода в первый рейс чебоксарского троллейбуса. Сегодня Чебоксары и его "спутник" Новочебоксарск славятся самой развитой троллейбусной маршрутной сетью в Российской Федерации.

https://ria.ru/20241130/gubernatornikolaev-1986451414.html

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Артем Смирнов

чувашская республика (чувашия), чебоксары, олег николаев (политик), общественный транспорт