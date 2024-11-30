https://ria.ru/20241130/neva-1986671625.html

В Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

В Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы подъема уровня воды - РИА Новости, 30.11.2024

В Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрывают в субботу из-за угрозы подъема уровня... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T23:15

2024-11-30T23:15

2024-11-30T23:33

происшествия

санкт-петербург

нева (река)

финский залив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

большой порт санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрывают в субботу из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, сообщает Дирекция КЗС. По данным дирекции, в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение с 21.00 до 24.00 мск. Ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду. Прогнозируемая высота волн составит 1,8-2,3 метра. "В целях предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сегодня, 30 ноября 2024 года, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений", - говорится в сообщении. Закрытие всех затворов КЗС началось в 20.30 мск. Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.

https://ria.ru/20241119/navodnenie-1984355281.html

https://ria.ru/20241129/chemodanchik-1986351824.html

санкт-петербург

нева (река)

финский залив

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, нева (река), финский залив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), большой порт санкт-петербург