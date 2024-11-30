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В Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы подъема уровня воды - РИА Новости, 30.11.2024
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23:15 30.11.2024 (обновлено: 23:33 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/neva-1986671625.html
В Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы подъема уровня воды
В Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы подъема уровня воды - РИА Новости, 30.11.2024
В Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы подъема уровня воды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрывают в субботу из-за угрозы подъема уровня... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T23:15
2024-11-30T23:33
происшествия
санкт-петербург
нева (река)
финский залив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
большой порт санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрывают в субботу из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, сообщает Дирекция КЗС. По данным дирекции, в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение с 21.00 до 24.00 мск. Ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду. Прогнозируемая высота волн составит 1,8-2,3 метра. "В целях предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сегодня, 30 ноября 2024 года, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений", - говорится в сообщении. Закрытие всех затворов КЗС началось в 20.30 мск. Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
https://ria.ru/20241119/navodnenie-1984355281.html
https://ria.ru/20241129/chemodanchik-1986351824.html
санкт-петербург
нева (река)
финский залив
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происшествия, санкт-петербург, нева (река), финский залив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), большой порт санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург, Нева (река), Финский залив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Большой порт Санкт-Петербург
В Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

Затворы КЗС Петербурга закрывают из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНева в Санкт-Петербурге
Нева в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Нева в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрывают в субботу из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, сообщает Дирекция КЗС.
По данным дирекции, в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение с 21.00 до 24.00 мск. Ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду. Прогнозируемая высота волн составит 1,8-2,3 метра.
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"В целях предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сегодня, 30 ноября 2024 года, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений", - говорится в сообщении.
Закрытие всех затворов КЗС началось в 20.30 мск.
Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургНева (река)Финский заливМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Большой порт Санкт-Петербург
 
 
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