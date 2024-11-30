Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи Lada Aura - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/lada_aura-1986586045.html
"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи Lada Aura
"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи Lada Aura - РИА Новости, 30.11.2024
"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи Lada Aura
"АвтоВАЗ" в субботу начинает розничные продажи автомобилей Lada Aura, рекомендованная розничная цена - от 2,6 миллиона рублей, сообщила компания. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T00:12
2024-11-30T00:12
москва
экономика
санкт-петербург
авто
автоваз
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886843312_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_fc1230d9e04fc1dbb2018cfff939445d.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в субботу начинает розничные продажи автомобилей Lada Aura, рекомендованная розничная цена - от 2,6 миллиона рублей, сообщила компания. Автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять - в Санкт-Петербурге. С начала декабря они будут поступать в другие регионы страны. При этом заказать "Ауру" можно будет в любом официальном дилерском центре Lada. Для автомобиля предусмотрены две основные комплектации. Стартовая - Premier и улучшенная - Status. Цена первой будет начинаться от 2,6 миллиона рублей, второй - от 2,8 миллиона. Status отличается отделкой салона натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья. Для данной комплектации можно выбрать черную или двухцветную отделку панели приборов и руля. Также эта версия отличается топовой мультимедийной системой: в ней установлена Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, 8 динамиками и сервисами "Яндекс Авто". Обе версии оснащаются двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. На выбор предоставляются три цвета кузова - черный "пантера", серебристый "платина" и коричневый "кориандр".
https://ria.ru/20241115/manturov-1983889402.html
https://ria.ru/20241009/putin-1977296532.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886843312_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_953d2da48c7892c54cfab3a7507a4be7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, экономика, санкт-петербург, авто, автоваз, lada vesta
Москва, Экономика, Санкт-Петербург, Авто, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи Lada Aura

"АвтоВАЗ" в субботу начинает розничные продажи автомобилей Lada Aura

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в субботу начинает розничные продажи автомобилей Lada Aura, рекомендованная розничная цена - от 2,6 миллиона рублей, сообщила компания.
Автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять - в Санкт-Петербурге. С начала декабря они будут поступать в другие регионы страны. При этом заказать "Ауру" можно будет в любом официальном дилерском центре Lada.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura
15 ноября, 09:39
Для автомобиля предусмотрены две основные комплектации. Стартовая - Premier и улучшенная - Status. Цена первой будет начинаться от 2,6 миллиона рублей, второй - от 2,8 миллиона.
Status отличается отделкой салона натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.
Для данной комплектации можно выбрать черную или двухцветную отделку панели приборов и руля. Также эта версия отличается топовой мультимедийной системой: в ней установлена Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, 8 динамиками и сервисами "Яндекс Авто".
Обе версии оснащаются двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. На выбор предоставляются три цвета кузова - черный "пантера", серебристый "платина" и коричневый "кориандр".
Президент России Владимир Путин проводит совещание по видеосвязи по успешно реализуемым инвестиционным проектам в сфере промышленности - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Путин вспомнил свою поездку на Lada Aura
9 октября, 21:21
 
МоскваЭкономикаСанкт-ПетербургАвтоАвтоВАЗLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала