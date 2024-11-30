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Трое фигурантов дела о теракте в "Крокусе" просят освободить их из СИЗО - РИА Новости, 30.11.2024
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11:25 30.11.2024 (обновлено: 22:45 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/krokus-1986613517.html
Трое фигурантов дела о теракте в "Крокусе" просят освободить их из СИЗО
Трое фигурантов дела о теракте в "Крокусе" просят освободить их из СИЗО - РИА Новости, 30.11.2024
Трое фигурантов дела о теракте в "Крокусе" просят освободить их из СИЗО
Защита трех фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", этапированных из Дагестана, просит освободить их из СИЗО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T11:25
2024-11-30T22:45
происшествия
москва
россия
красногорск
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Защита трех фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", этапированных из Дагестана, просит освободить их из СИЗО, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на решение о продлении обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца", — сказали в суде. Дата рассмотрения жалобы в суде пока не назначена. На прошлой неделе этот же суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и еще десяти фигурантам дела. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки. В начале ноября стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Еще двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20241126/krokus-1985714489.html
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происшествия, москва, россия, красногорск, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус
Происшествия, Москва, Россия, Красногорск, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус
Трое фигурантов дела о теракте в "Крокусе" просят освободить их из СИЗО

Защита трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе" просит освободить их из СИЗО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Защита трех фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", этапированных из Дагестана, просит освободить их из СИЗО, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на решение о продлении обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца", — сказали в суде.
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Дата рассмотрения жалобы в суде пока не назначена.
На прошлой неделе этот же суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и еще десяти фигурантам дела.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
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По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Еще двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
* Запрещенные в России террористические организации.
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