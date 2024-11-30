https://ria.ru/20241130/krokus-1986613517.html

Трое фигурантов дела о теракте в "Крокусе" просят освободить их из СИЗО

Трое фигурантов дела о теракте в "Крокусе" просят освободить их из СИЗО - РИА Новости, 30.11.2024

Трое фигурантов дела о теракте в "Крокусе" просят освободить их из СИЗО

Защита трех фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", этапированных из Дагестана, просит освободить их из СИЗО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T11:25

2024-11-30T11:25

2024-11-30T22:45

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москва

россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Защита трех фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", этапированных из Дагестана, просит освободить их из СИЗО, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на решение о продлении обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца", — сказали в суде. Дата рассмотрения жалобы в суде пока не назначена. На прошлой неделе этот же суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и еще десяти фигурантам дела. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки. В начале ноября стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Еще двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20241126/krokus-1985714489.html

https://ria.ru/20241122/rody-1985164906.html

https://ria.ru/20241112/delo-1983305543.html

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