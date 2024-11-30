Трое фигурантов дела о теракте в "Крокусе" просят освободить их из СИЗО
Защита трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе" просит освободить их из СИЗО
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Защита трех фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", этапированных из Дагестана, просит освободить их из СИЗО, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на решение о продлении обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца", — сказали в суде.
Дата рассмотрения жалобы в суде пока не назначена.
На прошлой неделе этот же суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и еще десяти фигурантам дела.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
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По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Еще двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
* Запрещенные в России террористические организации.