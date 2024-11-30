Рейтинг@Mail.ru
"Женщин, детей и собак": в Киеве забили тревогу из-за планов Зеленского - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 30.11.2024 (обновлено: 14:21 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/kiev-1986606865.html
"Женщин, детей и собак": в Киеве забили тревогу из-за планов Зеленского
"Женщин, детей и собак": в Киеве забили тревогу из-за планов Зеленского - РИА Новости, 30.11.2024
"Женщин, детей и собак": в Киеве забили тревогу из-за планов Зеленского
Владимир Зеленский начнет призывать в армию детей, если у киевского режима будет хватать оружия, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T09:41
2024-11-30T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский начнет призывать в армию детей, если у киевского режима будет хватать оружия, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.Так он отреагировал на слова советника Зеленского Дмитрия Литвина о том, что на Украине пока не нужно снижать призывной возраст из-за нехватки оружия."Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-ти летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что как только оружия хватит — их, т.е. 18-ти летних, тут же призовут. И женщин, и детей, и собак, и кошек", — возмутился Дубинский.Как передавало агентство Associated Press, администрация президента США Джо Байдена призывает Киев снизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет для пополнения рядов военнослужащих.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241130/frantsiya-1986618950.html
https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986610923.html
https://ria.ru/20241130/general-1986601965.html
украина
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0869ff51feff748cec3276262ae13f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, джо байден, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Джо Байден, Верховная Рада Украины
"Женщин, детей и собак": в Киеве забили тревогу из-за планов Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Зеленский начнет призывать в армию детей

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский начнет призывать в армию детей, если у киевского режима будет хватать оружия, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
Так он отреагировал на слова советника Зеленского Дмитрия Литвина о том, что на Украине пока не нужно снижать призывной возраст из-за нехватки оружия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Грязная ловушка": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского
Вчера, 12:36
"Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-ти летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что как только оружия хватит — их, т.е. 18-ти летних, тут же призовут. И женщин, и детей, и собак, и кошек", — возмутился Дубинский.
Как передавало агентство Associated Press, администрация президента США Джо Байдена призывает Киев снизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет для пополнения рядов военнослужащих.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Сильный сигнал": СМИ рассказали, что задумал Зеленский
Вчера, 10:48
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Офицеры Бундесвера - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Придется отказаться": в Бундесвере раскрыли, какой город потеряет Украина
Вчера, 08:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевДжо БайденВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала