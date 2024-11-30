https://ria.ru/20241130/kiev-1986606865.html

"Женщин, детей и собак": в Киеве забили тревогу из-за планов Зеленского

"Женщин, детей и собак": в Киеве забили тревогу из-за планов Зеленского - РИА Новости, 30.11.2024

"Женщин, детей и собак": в Киеве забили тревогу из-за планов Зеленского

Владимир Зеленский начнет призывать в армию детей, если у киевского режима будет хватать оружия, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T09:41

2024-11-30T09:41

2024-11-30T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

владимир зеленский

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский начнет призывать в армию детей, если у киевского режима будет хватать оружия, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.Так он отреагировал на слова советника Зеленского Дмитрия Литвина о том, что на Украине пока не нужно снижать призывной возраст из-за нехватки оружия."Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-ти летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что как только оружия хватит — их, т.е. 18-ти летних, тут же призовут. И женщин, и детей, и собак, и кошек", — возмутился Дубинский.Как передавало агентство Associated Press, администрация президента США Джо Байдена призывает Киев снизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет для пополнения рядов военнослужащих.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241130/frantsiya-1986618950.html

https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986610923.html

https://ria.ru/20241130/general-1986601965.html

украина

сша

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, джо байден, верховная рада украины