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"Разброд и шатание": Пушков сообщил о хаосе в США - РИА Новости, 30.11.2024
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07:23 30.11.2024 (обновлено: 14:38 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/khaos-1986598552.html
"Разброд и шатание": Пушков сообщил о хаосе в США
"Разброд и шатание": Пушков сообщил о хаосе в США - РИА Новости, 30.11.2024
"Разброд и шатание": Пушков сообщил о хаосе в США
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США спровоцировала переполох среди его противников во всех сферах из-за непредсказуемости будущего главы... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T07:23
2024-11-30T14:38
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США спровоцировала переполох среди его противников во всех сферах из-за непредсказуемости будущего главы Белого дома. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.&quot;В либеральном стане США — разброд и шатание. Госслужащие — &quot;федеральные бюрократы&quot;, как их называют в США, — в ужасе, что при Трампе вскроется бессмысленность работы многих из них и их либо сократят, либо их &quot;жизнь изменится навсегда&quot;. &lt;...&gt; Журналисты из MSNBC, травившие Трампа, перепуганы тем, что их канал купит Илон Маск, а их отправят на улицу, а некоторых — и в тюрьму за клевету&quot;, — написал Пушков.По его словам, даже агенты ФБР, которые были причастны к обыскам в имении Трампа, "глотают ксанакс" (название популярного в США антидепрессанта. — Прим. ред.) из-за страха быть уличенными в работе на действующего президента США Джо Байдена."Один из столпов либерального сообщества США Марк Цукерберг со своими платформами, участвовавшими в кампании против Трампа во время выборов 2020 года, перепугался настолько, что после ряда заявлений в поддержку Трампа помчался к нему во Флориду, дабы заверить его в своем восхищении и полной лояльности", — заметил парламентарий.Ранее агентство Associated Press утверждало, что Трамп намерен начать процесс лишения десятков тысяч государственных служащих защиты, чтобы их было легче уволить и "полностью уничтожить глубинное государство", — предполагаемых врагов, которые, по мнению Трампа, прячутся на государственных должностях. По данным агентства, особое внимание Трамп уделит "коррумпированным бюрократам" и "коррумпированным деятелям в аппарате национальной безопасности и разведки" США. В частности, меры будут приняты против чиновников, ответственных за утечку информации журналистам.Газета The Washington Times также сообщала, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США готовятся к массовым увольнениям в организации после прихода к власти Дональда Трампа. Как рассказывал бывший осведомитель ФБР Джордж Хилл, сотрудники бюро находятся в крайне нервозном состоянии, а около 50 старших руководителей ведомства готовятся как можно скорее добровольно уйти в отставку.
https://ria.ru/20241126/pushkov-1985863936.html
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в мире, сша, флорида, алексей пушков, илон маск, дональд трамп, фбр, совет федерации рф
В мире, США, Флорида, Алексей Пушков, Илон Маск, Дональд Трамп, ФБР, Совет Федерации РФ
"Разброд и шатание": Пушков сообщил о хаосе в США

Пушков: победа Трампа вызвала переполох у его противников

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США спровоцировала переполох среди его противников во всех сферах из-за непредсказуемости будущего главы Белого дома. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
«

"В либеральном стане США — разброд и шатание. Госслужащие — "федеральные бюрократы", как их называют в США, — в ужасе, что при Трампе вскроется бессмысленность работы многих из них и их либо сократят, либо их "жизнь изменится навсегда". <...> Журналисты из MSNBC, травившие Трампа, перепуганы тем, что их канал купит Илон Маск, а их отправят на улицу, а некоторых — и в тюрьму за клевету", — написал Пушков.

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По его словам, даже агенты ФБР, которые были причастны к обыскам в имении Трампа, "глотают ксанакс" (название популярного в США антидепрессанта. — Прим. ред.) из-за страха быть уличенными в работе на действующего президента США Джо Байдена.
"Один из столпов либерального сообщества США Марк Цукерберг со своими платформами, участвовавшими в кампании против Трампа во время выборов 2020 года, перепугался настолько, что после ряда заявлений в поддержку Трампа помчался к нему во Флориду, дабы заверить его в своем восхищении и полной лояльности", — заметил парламентарий.
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Ранее агентство Associated Press утверждало, что Трамп намерен начать процесс лишения десятков тысяч государственных служащих защиты, чтобы их было легче уволить и "полностью уничтожить глубинное государство", — предполагаемых врагов, которые, по мнению Трампа, прячутся на государственных должностях. По данным агентства, особое внимание Трамп уделит "коррумпированным бюрократам" и "коррумпированным деятелям в аппарате национальной безопасности и разведки" США. В частности, меры будут приняты против чиновников, ответственных за утечку информации журналистам.
Газета The Washington Times также сообщала, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США готовятся к массовым увольнениям в организации после прихода к власти Дональда Трампа. Как рассказывал бывший осведомитель ФБР Джордж Хилл, сотрудники бюро находятся в крайне нервозном состоянии, а около 50 старших руководителей ведомства готовятся как можно скорее добровольно уйти в отставку.
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