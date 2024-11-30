В Испании прошли марши солидарности с Палестиной
Марши в знак солидарности с Палестиной прошли в более чем 45 городах Испании
© AP Photo / Paul WhiteИспанские полицейские
© AP Photo / Paul White
Испанские полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 30 ноя - РИА Новости. Марши в знак солидарности с Палестиной прошли в субботу в более чем 45 городах Испании, включая столицу страны Мадрид.
Демонстрация в Мадриде, в которой приняли участие несколько сотен человек, началась рядом с железнодорожным вокзалом Аточа, историческим символом города, откуда собравшиеся отправились в направлении одной из центральных площадей, передает корреспондент РИА Новости. Акция получила поддержку нескольких десятков профсоюзов и организаций.
"Западный мир и особенно Европа, предполагаемая защитница прав человека, движется в сторону шокирующего авторитаризма. Рынок и оружейный, медийный, политический и финансовый комплексы пытаются навязать нам свой нарратив страха и ввергнуть нас в антиутопию, в которую мы не хотим вступать", - зачитала манифест представительница сети солидарности против оккупации Палестины (Rescop).
Демонстранты потребовали введения эмбарго на поставки оружия Израилю, введения санкций против страны, немедленного и постоянного прекращения огня в Палестине, Ливане, Сирии и Йемене, а также разрыва экономических, политических, культурных и спортивных отношений с еврейским государством. Кроме того, собравшиеся осудили безнаказанность действий Израиля за последние 77 лет, включая бомбардировки больниц, школ, лагерей беженцев и гражданских районов. Организаторы напомнили, что борьба палестинского народа - это "глобальная битва за мир без ненависти, отчуждения и войны".
Ранее в субботу утром на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде прошел другой митинг с требованием немедленного и постоянного прекращения огня в Палестине и Ливане. Акция прошла под лозунгом "За мир. Прекратить огонь немедленно! Нет терроризму. Нет геноциду".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,3 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Пропалестинские активисты прервали парад в Нью-Йорке
28 ноября, 20:41