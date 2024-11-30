https://ria.ru/20241130/ispanija-1986668455.html

В Испании прошли марши солидарности с Палестиной

В Испании прошли марши солидарности с Палестиной - РИА Новости, 30.11.2024

В Испании прошли марши солидарности с Палестиной

Марши в знак солидарности с Палестиной прошли в субботу в более чем 45 городах Испании, включая столицу страны Мадрид. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T22:28

2024-11-30T22:28

2024-11-30T22:28

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МАДРИД, 30 ноя - РИА Новости. Марши в знак солидарности с Палестиной прошли в субботу в более чем 45 городах Испании, включая столицу страны Мадрид. Демонстрация в Мадриде, в которой приняли участие несколько сотен человек, началась рядом с железнодорожным вокзалом Аточа, историческим символом города, откуда собравшиеся отправились в направлении одной из центральных площадей, передает корреспондент РИА Новости. Акция получила поддержку нескольких десятков профсоюзов и организаций. "Западный мир и особенно Европа, предполагаемая защитница прав человека, движется в сторону шокирующего авторитаризма. Рынок и оружейный, медийный, политический и финансовый комплексы пытаются навязать нам свой нарратив страха и ввергнуть нас в антиутопию, в которую мы не хотим вступать", - зачитала манифест представительница сети солидарности против оккупации Палестины (Rescop). Демонстранты потребовали введения эмбарго на поставки оружия Израилю, введения санкций против страны, немедленного и постоянного прекращения огня в Палестине, Ливане, Сирии и Йемене, а также разрыва экономических, политических, культурных и спортивных отношений с еврейским государством. Кроме того, собравшиеся осудили безнаказанность действий Израиля за последние 77 лет, включая бомбардировки больниц, школ, лагерей беженцев и гражданских районов. Организаторы напомнили, что борьба палестинского народа - это "глобальная битва за мир без ненависти, отчуждения и войны". Ранее в субботу утром на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде прошел другой митинг с требованием немедленного и постоянного прекращения огня в Палестине и Ливане. Акция прошла под лозунгом "За мир. Прекратить огонь немедленно! Нет терроризму. Нет геноциду". Подобные марши солидарности прошли также в Барселоне, Валенсии, Аликанте, Малаге, Жироне, Гранаде, Памплоне, Кадисе, Сантандере, Севилье, Мурсии и других испанских городах. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,3 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241124/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241130/buharest-1986664975.html

https://ria.ru/20241128/parad-1986330345.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, ливан, хамас, оон