https://ria.ru/20241130/evropa-1986468294.html

Можно пить шампанское: Европа одержала заслуженную победу над Россией

Можно пить шампанское: Европа одержала заслуженную победу над Россией - РИА Новости, 30.11.2024

Можно пить шампанское: Европа одержала заслуженную победу над Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила сделать жителям волшебного сада к праздничному столу царский подарок и в несколько приемов объявила об... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T08:00

2024-11-30T08:00

2024-11-30T08:03

аналитика

экономика

россия

европа

урсула фон дер ляйен

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила сделать жителям волшебного сада к праздничному столу царский подарок и в несколько приемов объявила об исторических перемогах над Путиным и российским газом.Перемога первая: курс на полное вытеснение агрессивного российского газа стал большим успехом.Перемога вторая: замена русского газа американским помогает снизить его цену в ЕС.Перемога третья: борьба с поставками газа из России помогла сэкономить кучу денег без греха и ущерба для кошельков европейцев и европейской экономики.Перемога четвертая: отмена российского газа ни на что не повлияла — Евросоюз готов к отключениям поставок газа из России, все хранилища полностью заполнены, ЕС готов к зиме — даже ядерной.Перемога пятая: удалось неопровержимо доказать, что "Путин использует энергию как оружие и шантажирует Европу".В новогоднем меню эти перемоги выглядят так:1) брехня на постном масле;2) брехня под шубой;3) дичь под щучью голову;4) вранье по-баварски;5) ахинея в собственном соку.Дегустируем по порядку.Несмотря на то что Еврокомиссия торжественно отчиталась, что основные цели плана REPowerEU от 2022 года выполнены (в том числе избавление от газовой зависимости от России путем диверсификации поставок), это ложь: по данным Евростата, на 21 ноября Россия вернулась на первое место среди поставщиков газа в ЕС с долей в 23,74% (США — на третьем месте). "Тотальный успех" вытеснения России в пользу Соединенных Штатов на днях подтвердил ресурс Euractive: "Энергетическая безопасность ЕС при Трампе может только ухудшиться из-за использования зависимости Евросоюза от поставок из США как рычага давления и еще более высоких цен". Молодцы, держать строй, не расслабляться.Официальные инфоисточники Евросоюза после начала массовых поставок СПГ из США переходили из состояния "эйфория" в состояние "транс" по несколько раз на дню. Но какие-то скучные евроботаники все в итоге подсчитали — и вышло вот что: американцы не стали делать широких жестов и цинично продают свой газ в Европу по биржевым ценам, которым все равно, откуда газ, но не все равно, кто его покупает, то есть спотовые продажи всегда идут по максимуму. В итоге цены в Европе на газ не просто не снизились, а выросли до небес — в среднем в два с лишним раза по сравнению с периодом 2015-2020 годов.Истеричные попытки избавиться от тоталитарного русского газа, сохраняя финансовую невинность, с треском провалились: 210 миллиардов евро, выделенные Еврокомиссией на эту благородную затею, растворились в закате. Сто миллиардов евро ежегодно, которые Евросоюз хотел экономить на прекращении поставок энергоносителей из России, превратились в сотни миллиардов евро переплат. Небольшой поучительный пример: нынешние средние цены на электроэнергию в Германии выше средних цен в промежутке 2016-2019 годов на 280% (!), то есть немецкие потребители во имя победы над Путиным за период с весны 2022-го переплатили за электричество почти в четыре (!) раза, нежели могли бы платить по старым, агрессивным ценам. Результат — пикирующая экономика, деиндустриализация, бегство ведущих компаний и производств за рубеж. Например, на этой неделе крупнейший немецкий производитель стали — ThyssenKrupp — объявил о сокращении 11 000 рабочих мест. Два дня назад глава швейцарского промышленного гиганта ABB Мортен Вирод заявил, что "Европа теряет и будет терять конкурентоспособность и рабочие места, если не справится с ценами на энергию по сравнению с другими регионами мира". Друзья, зачем вы жалуетесь, Россия почти на коленях, вы же этого хотели?Вопреки уверениям фрау Ляйен, что зиму без российского газа Европа проживет, танцуя ламбаду под пальмами, рыночек все же порешал, что дама не в себе, и цены на газ на сезон лета 2025 года взлетели выше, чем нынешние, хотя должно быть наоборот, то есть на полном ходу приближается очередной энергокризис. На фоне прогнозов о холодной и темной зиме со слабым ветром (так называемый дункенфлаут), когда солнечные панели и ветряки грустно курят в сторонке, цены резко скакнули, а забор из якобы полностью заполненных хранилищ (по факту 82%, в прошлом году было почти 99) пошел по нарастающей: из-за холодов только за две первые недели в ноябре газовые еврохранилища усохли на четыре процента. Bloomberg сделал прогноз, что весной в европейских ПХГ останется меньше 50% газа, а в случае очень холодной зимы — 35%, которые потом придется восполнять уже по любым ценам.Понятное дело, что все эти газобезобразия и энергопреступления против мирных и беспомощных европейцев устроил великий и ужасный президент России. Именно он устами главы Еврокомиссии заявлял, что "импорту российского СПГ в ЕС должен настать конец", что "отказ от российского газа уменьшит доходы России, направляемые на войну на Украине" и что одна из главных задач Еврокомиссии — "срочно снять зависимость Евросоюза от российского углеводородного топлива". По слухам, Путин также приложил руку к планирующемуся на январь 2025 года 16-му пакету антироссийских санкций, который будет включать в себя ужесточение ограничений на импорт российского СПГ.На самом же деле Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения, включая неповрежденную нитку "Северных потоков", и нужно только повернуть вентиль на европейской стороне.Недавний доклад специальной комиссии Европарламента (European Parliamentary Research Service) завершается словами: "Источники энергии для ЕС ограничены, что делает Евросоюз особенно беспомощным при любых перебоях с поставками нефти и газа", а ведущие западные СМИ открытым текстом предупреждают о надвигающемся энергетическом кризисе, который забьет в гроб евроэкономики последний гвоздь.Они пугают европейцев совершенно зря: Урсула фон дер Ляйен сказала праздновать победу над Россией — значит, надо праздновать.

https://ria.ru/20241128/putin-1986279339.html

https://ria.ru/20241125/evropa-1985660934.html

https://ria.ru/20241125/konflikt-1985593606.html

https://ria.ru/20241127/prizyv-1986019815.html

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аналитика, экономика, россия, европа, урсула фон дер ляйен