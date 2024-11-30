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В США забили тревогу из-за признания Бориса Джонсона о России
В США забили тревогу из-за признания Бориса Джонсона о России - РИА Новости, 30.11.2024
В США забили тревогу из-за признания Бориса Джонсона о России
Признание бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об организации прокси-войны против России было крайне бесстыдным, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:57
2024-11-30T10:57
2024-11-30T17:14
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Признание бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об организации прокси-войны против России было крайне бесстыдным, пишет Strategic Culture."Это не заставило Джонсона задуматься или стыдиться. Он призвал европейцев отправить больше оружия на Украину. Его грубая откровенность также не вызвала никакого возмущения или осуждения. Идиот Джонсон, по сути, подтвердил то, о чем предупреждала Россия, как о сути конфликта на Украине — войны под руководством США с использованием украинского пушечного мяса", — возмущается автор публикации.Он также отмечает, что Европа "подвергается насилию, как рабская игрушка для Вашингтона и европейских элит", в противостоянии с Россией, которое может привести к "ядерному армагеддону".В эксклюзивном интервью газете Telegraph Борис Джонсон заявил, что ответственность за охрану любой возможной будущей линии прекращения огня на Украине должна быть возложена на многонациональную группу европейских миротворческих сил.
https://ria.ru/20241130/nato-1986607193.html
https://ria.ru/20241129/dzhonson-1986354540.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Великобритания, Борис Джонсон, Украина
В США забили тревогу из-за признания Бориса Джонсона о России
SC: слова Джонсона о прокси-войне подтвердили позицию России