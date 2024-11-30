https://ria.ru/20241130/dmitruk-1986603012.html

На Украине раскрыли неожиданный план Зеленского

На Украине раскрыли неожиданный план Зеленского - РИА Новости, 30.11.2024

На Украине раскрыли неожиданный план Зеленского

В скором времени Зеленский может кардинально поменять поведение, пишет депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T09:02

2024-11-30T09:02

2024-11-30T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В скором времени Зеленский может кардинально поменять поведение, пишет депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Скоро Зеленский будет ярким представителем "партии мира", а сотни людей за подобные высказывания уже убили или посадили в тюрьму", — считает он.Он также добавляет, что Зеленский выстраивает свое поведение не как политик, а как шоумен, поэтому ему важна не эффективность, а рейтинги, которые влияют на доходы."Зеленский так и остался шоуменом, который решил перепрограммировать политическую сферу под стандарты понятной ему отрасли", — поясняет он.Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый план победы Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986588619.html

https://ria.ru/20241129/dubinskiy-1986406467.html

https://ria.ru/20241128/emigratsiya-1986120699.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский