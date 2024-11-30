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В Петербурге арестовали мужчину, ударившего соседа бейсбольной битой - РИА Новости, 30.11.2024
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17:06 30.11.2024 (обновлено: 20:03 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/bita-1986640400.html
В Петербурге арестовали мужчину, ударившего соседа бейсбольной битой
В Петербурге арестовали мужчину, ударившего соседа бейсбольной битой - РИА Новости, 30.11.2024
В Петербурге арестовали мужчину, ударившего соседа бейсбольной битой
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, который ударил соседа бейсбольной битой по голове, сообщает объединенная... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T17:06
2024-11-30T20:03
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, который ударил соседа бейсбольной битой по голове, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что житель Петербурга получил травмы головы после избиения битой, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый был задержан. "Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Рыбина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ч. 2 ст.111 УК РФ… Срок меры - 26.01.2025", - говорится в сообщении. Из материалов следует, что Рыбин, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, спал у себя дома. Этажом выше играла музыка. Через какое-то время к нему в дверь постучал сосед, фигурант разозлился, что ему мешают спать, открыл дверь и ударил соседа бейсбольной битой по голове. Следствие полагает, что Рыбин нанес соседу не менее двух ударов битой. Ранее Рыбин неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20241130/zaderzhanie-1986633161.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали мужчину, ударившего соседа бейсбольной битой

В Петербурге арестовали мужчину, ударившего соседа бейсбольной битой по голове

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, который ударил соседа бейсбольной битой по голове, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что житель Петербурга получил травмы головы после избиения битой, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый был задержан.
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"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Рыбина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ч. 2 ст.111 УК РФ… Срок меры - 26.01.2025", - говорится в сообщении.
Из материалов следует, что Рыбин, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, спал у себя дома. Этажом выше играла музыка. Через какое-то время к нему в дверь постучал сосед, фигурант разозлился, что ему мешают спать, открыл дверь и ударил соседа бейсбольной битой по голове. Следствие полагает, что Рыбин нанес соседу не менее двух ударов битой.
Ранее Рыбин неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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