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NYP: Байден шокировал прохожих покупкой на "черную пятницу" - РИА Новости, 30.11.2024
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04:52 30.11.2024 (обновлено: 04:53 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/bayden-1986595320.html
NYP: Байден шокировал прохожих покупкой на "черную пятницу"
NYP: Байден шокировал прохожих покупкой на "черную пятницу" - РИА Новости, 30.11.2024
NYP: Байден шокировал прохожих покупкой на "черную пятницу"
Президент США Джо Байден во время шоппинга на "черную пятницу" был замечен с "антиизраильской книгой", чем удивил прохожих, сообщает издание The New York... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T04:52
2024-11-30T04:53
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палестина
массачусетс
джо байден
колумбийский университет
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время шоппинга на "черную пятницу" был замечен с "антиизраильской книгой", чем удивил прохожих, сообщает издание The New York Post.Байден, который в рамках празднования Дня благодарения приехал с супругой на остров Нантакет в Массачусетсе, покинул местный книжный магазин, держа в руках на виду у прессы экземпляр книги "Столетняя война в Палестине: история колониальных завоеваний и сопротивления поселенцев, 1917–2017 годы". NYP поясняет, что книга имеет четкий "антиизраильский" характер: история Палестины в ней рассматривается через призму колониальной войны, которую "различные стороны вели против коренного населения" в пользу еврейского народа. Также в ней подчеркивается дискриминационная политика Израиля в отношении палестинцев.Сам автор книги, профессор Колумбийского университета Рашид Халиди, посетовал на то, что это приобретение "опоздало на четыре года".Остается неясным, купил ли Байден книгу сам или получил ее в качестве подарка.Байден, который в январе покинет Белый дом, — старейший президент США, в ноябре ему исполнилось 82 года. Сам он считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения или проявления забывчивости на публике.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986594211.html
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сша, палестина, массачусетс, джо байден, колумбийский университет, в мире
США, Палестина, Массачусетс, Джо Байден, Колумбийский университет, В мире
NYP: Байден шокировал прохожих покупкой на "черную пятницу"

NYP: Байдена во время черной пятницы заметили с антиизраильской книгой

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время шоппинга на "черную пятницу" был замечен с "антиизраильской книгой", чем удивил прохожих, сообщает издание The New York Post.

Байден, который в рамках празднования Дня благодарения приехал с супругой на остров Нантакет в Массачусетсе, покинул местный книжный магазин, держа в руках на виду у прессы экземпляр книги "Столетняя война в Палестине: история колониальных завоеваний и сопротивления поселенцев, 1917–2017 годы". NYP поясняет, что книга имеет четкий "антиизраильский" характер: история Палестины в ней рассматривается через призму колониальной войны, которую "различные стороны вели против коренного населения" в пользу еврейского народа. Также в ней подчеркивается дискриминационная политика Израиля в отношении палестинцев.
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Сам автор книги, профессор Колумбийского университета Рашид Халиди, посетовал на то, что это приобретение "опоздало на четыре года".

Остается неясным, купил ли Байден книгу сам или получил ее в качестве подарка.
Байден, который в январе покинет Белый дом, — старейший президент США, в ноябре ему исполнилось 82 года. Сам он считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения или проявления забывчивости на публике.
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СШАПалестинаМассачусетсДжо БайденКолумбийский университетВ мире
 
 
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