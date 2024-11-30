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"Ахмат" пресек попытку ВСУ обойти РЭБ в Курской области роем дронов - РИА Новости, 30.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:15 30.11.2024 (обновлено: 08:47 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/akhmat-1986600764.html
"Ахмат" пресек попытку ВСУ обойти РЭБ в Курской области роем дронов
"Ахмат" пресек попытку ВСУ обойти РЭБ в Курской области роем дронов - РИА Новости, 30.11.2024
"Ахмат" пресек попытку ВСУ обойти РЭБ в Курской области роем дронов
ВСУ используют для поражения цели одновременно большое количество дронов на разных частотах, чтобы попытаться обойти системы РЭБ российских бойцов в Курской... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T08:15
2024-11-30T08:47
специальная военная операция на украине
технологии
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 ноя - РИА Новости. ВСУ используют для поражения цели одновременно большое количество дронов на разных частотах, чтобы попытаться обойти системы РЭБ российских бойцов в Курской области, но у них это не получается, российские военные срывают такие попытки, рассказал РИА Новости боец с позывным "Кот" группы командира "Аида" спецназа "Ахмат". "Вчера ездили на позицию, детектором дронов обнаружено пять дронов (камикадзе - ред.) на разных частотах. Противник пытается как-то наш РЭБ обойти, для того чтобы нас обезвредить, но ничего не получается. Вчера было пять FPV-дронов и три Mavic (разведывательных дрона - ред.), благополучно, слава богу, уехали", - рассказал "Кот". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986530912.html
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технологии, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Ахмат" пресек попытку ВСУ обойти РЭБ в Курской области роем дронов

Боец "Ахмата" рассказал о попытках ВСУ обойти РЭБ в Курской области роем дронов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 ноя - РИА Новости. ВСУ используют для поражения цели одновременно большое количество дронов на разных частотах, чтобы попытаться обойти системы РЭБ российских бойцов в Курской области, но у них это не получается, российские военные срывают такие попытки, рассказал РИА Новости боец с позывным "Кот" группы командира "Аида" спецназа "Ахмат".
"Вчера ездили на позицию, детектором дронов обнаружено пять дронов (камикадзе - ред.) на разных частотах. Противник пытается как-то наш РЭБ обойти, для того чтобы нас обезвредить, но ничего не получается. Вчера было пять FPV-дронов и три Mavic (разведывательных дрона - ред.), благополучно, слава богу, уехали", - рассказал "Кот".
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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