https://ria.ru/20241130/aeroport-1986609290.html
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения после угрозы беспилотников
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения после угрозы беспилотников - РИА Новости, 30.11.2024
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения после угрозы беспилотников
Режим "Ковер" снят в аэропорту Махачкалы, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости гендиректор аэропорта Саид Рамазанов. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:19
2024-11-30T10:19
2024-11-30T10:29
махачкала
специальная военная операция на украине
россия
республика дагестан
безопасность
общество
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982129874_13:85:3383:1981_1920x0_80_0_0_cb16c9ad4a4fb65b5daf72f8fa10f72d.jpg
МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Режим "Ковер" снят в аэропорту Махачкалы, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости гендиректор аэропорта Саид Рамазанов.Работа гавани была приостановлена из-за угрозы беспилотников."Сняли режим "Ковер" в 10.08 (мск), работаем в штатном режиме", – сказал Рамазанов.
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986530912.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982129874_599:0:3330:2048_1920x0_80_0_0_40682fd51b8e35afbbd81d85c5fcaefe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, россия, республика дагестан, безопасность, общество, вооруженные силы украины
Махачкала, Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Дагестан, Безопасность, Общество, Вооруженные силы Украины
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения после угрозы беспилотников
В аэропорту Махачкалы отменили план "Ковер" после угрозы атаки беспилотников