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В аэропорту Махачкалы сняли ограничения после угрозы беспилотников - РИА Новости, 30.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:19 30.11.2024 (обновлено: 10:29 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/aeroport-1986609290.html
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения после угрозы беспилотников
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения после угрозы беспилотников - РИА Новости, 30.11.2024
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения после угрозы беспилотников
Режим "Ковер" снят в аэропорту Махачкалы, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости гендиректор аэропорта Саид Рамазанов. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:19
2024-11-30T10:29
махачкала
специальная военная операция на украине
россия
республика дагестан
безопасность
общество
вооруженные силы украины
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МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Режим "Ковер" снят в аэропорту Махачкалы, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости гендиректор аэропорта Саид Рамазанов.Работа гавани была приостановлена из-за угрозы беспилотников."Сняли режим "Ковер" в 10.08 (мск), работаем в штатном режиме", – сказал Рамазанов.
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986530912.html
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махачкала, россия, республика дагестан, безопасность, общество, вооруженные силы украины
Махачкала, Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Дагестан, Безопасность, Общество, Вооруженные силы Украины
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения после угрозы беспилотников

В аэропорту Махачкалы отменили план "Ковер" после угрозы атаки беспилотников

© iStock.com / HJBCАэропорт Махачкала
Аэропорт Махачкала - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© iStock.com / HJBC
Аэропорт Махачкала. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Режим "Ковер" снят в аэропорту Махачкалы, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости гендиректор аэропорта Саид Рамазанов.
Работа гавани была приостановлена из-за угрозы беспилотников.
"Сняли режим "Ковер" в 10.08 (мск), работаем в штатном режиме", – сказал Рамазанов.
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Специальная военная операция на УкраинеМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанБезопасностьОбществоВооруженные силы Украины
 
 
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