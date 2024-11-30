https://ria.ru/20241130/aeroport-1986609290.html

В аэропорту Махачкалы сняли ограничения после угрозы беспилотников

В аэропорту Махачкалы сняли ограничения после угрозы беспилотников - РИА Новости, 30.11.2024

В аэропорту Махачкалы сняли ограничения после угрозы беспилотников

Режим "Ковер" снят в аэропорту Махачкалы, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости гендиректор аэропорта Саид Рамазанов. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T10:19

2024-11-30T10:19

2024-11-30T10:29

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МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Режим "Ковер" снят в аэропорту Махачкалы, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости гендиректор аэропорта Саид Рамазанов.Работа гавани была приостановлена из-за угрозы беспилотников."Сняли режим "Ковер" в 10.08 (мск), работаем в штатном режиме", – сказал Рамазанов.

https://ria.ru/20241129/minoborony-1986530912.html

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махачкала, россия, республика дагестан, безопасность, общество, вооруженные силы украины