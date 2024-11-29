https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986475418.html

Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце

Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце - РИА Новости, 29.11.2024

Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал подробности его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, утверждает Владимир Зеленский в своем... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:50

2024-11-29T15:50

2024-11-29T15:51

германия

россия

казахстан

владимир путин

олаф шольц

владимир зеленский

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984968669_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42c5ef4f452e22aa3218c7ac91519494.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал подробности его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, утверждает Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину", — написал он.Накануне глава государства Владимир Путин во время своего визита в Казахстан заявлял, что Шольц был первым, кто прервал молчание среди западных лидеров. По его словам, в разговоре с канцлером Германии стороны обменялись мнениями, но каждый остался при своем.Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор лидеров ФРГ и России состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, проблема на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. После этого Шольц столкнулся с критикой как со стороны некоторых коллег в Евросоюзе, так и внутри страны, где, в частности, звучали упреки, что для канцлера телефонный разговор стал частью предвыборной кампании.

https://ria.ru/20241129/zelenskaya-1986421579.html

https://ria.ru/20241129/ac-1986403963.html

германия

россия

казахстан

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, казахстан, владимир путин, олаф шольц, владимир зеленский, в мире, украина