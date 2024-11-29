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Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце - РИА Новости, 29.11.2024
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15:50 29.11.2024 (обновлено: 15:51 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986475418.html
Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце
Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце - РИА Новости, 29.11.2024
Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал подробности его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, утверждает Владимир Зеленский в своем... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:50
2024-11-29T15:51
германия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал подробности его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, утверждает Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину", — написал он.Накануне глава государства Владимир Путин во время своего визита в Казахстан заявлял, что Шольц был первым, кто прервал молчание среди западных лидеров. По его словам, в разговоре с канцлером Германии стороны обменялись мнениями, но каждый остался при своем.Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор лидеров ФРГ и России состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, проблема на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. После этого Шольц столкнулся с критикой как со стороны некоторых коллег в Евросоюзе, так и внутри страны, где, в частности, звучали упреки, что для канцлера телефонный разговор стал частью предвыборной кампании.
https://ria.ru/20241129/zelenskaya-1986421579.html
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германия, россия, казахстан, владимир путин, олаф шольц, владимир зеленский, в мире, украина
Германия, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, В мире, Украина
Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце

Зеленский утверждает, что Шольц рассказал ему детали разговора с Путиным

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал подробности его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, утверждает Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«
"Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину", — написал он.
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Накануне глава государства Владимир Путин во время своего визита в Казахстан заявлял, что Шольц был первым, кто прервал молчание среди западных лидеров. По его словам, в разговоре с канцлером Германии стороны обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор лидеров ФРГ и России состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, проблема на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. После этого Шольц столкнулся с критикой как со стороны некоторых коллег в Евросоюзе, так и внутри страны, где, в частности, звучали упреки, что для канцлера телефонный разговор стал частью предвыборной кампании.
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ГерманияРоссияКазахстанВладимир ПутинОлаф ШольцВладимир ЗеленскийВ миреУкраина
 
 
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