"Зеленский прижат к стене". В США призвали готовиться к разделу Украины
Политолог Бреммер призвал Европу быть готовой к разделу Украины
© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Европа должна быть готова к наиболее вероятному развитию конфликта на Украине – разделу этой страны, заявил в интервью немецкой газете Bild руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер.
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"Россия заняла большие территории и не отдаст их. Украине сейчас не хватает военных возможностей для того, чтобы их вернуть", - заявил Бреммер, отметив, что Украине грозит раздел.
По его оценке, поскольку ситуация на фронте развивается для Киева по негативному сценарию, Украина может потерять весь восток и юго-восток страны, включая Донбасс. При этом Бреммер исключил, что Россия добровольно вернет эти территории.
Политолог спрогнозировал, что Трамп начнет настаивать на скорейшем заключении сделки по мирному соглашению, воспользовавшись ситуацией, когда "Зеленский прижат к стене": на это указывает выдвижение кандидатуры Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине и России. Также Бреммер отметил, что в речах Зеленского уже проскальзывают нотки усталости от конфликта.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
Политолог спрогнозировал, что Трамп начнет настаивать на скорейшем заключении сделки по мирному соглашению, воспользовавшись ситуацией, когда "Зеленский прижат к стене": на это указывает выдвижение кандидатуры Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине и России. Также Бреммер отметил, что в речах Зеленского уже проскальзывают нотки усталости от конфликта.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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