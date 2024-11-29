Рейтинг@Mail.ru
Началось голосование за символы для новой банкноты в тысячу рублей - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 29.11.2024 (обновлено: 15:21 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/tsb-1986377548.html
Началось голосование за символы для новой банкноты в тысячу рублей
Началось голосование за символы для новой банкноты в тысячу рублей - РИА Новости, 29.11.2024
Началось голосование за символы для новой банкноты в тысячу рублей
Стартовало онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей, принять участие в нем можно на сайте ЦБ. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:05
2024-11-29T15:21
центральный банк рф (цб рф)
нижний новгород
гознак
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986213226_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_61f46d4a91cc74771cb87bc5b844252e.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Стартовало онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей, принять участие в нем можно на сайте ЦБ.Купюра посвящена Приволжскому федеральному округу."Лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода была представлена в 2023 году и останется прежней", — уточнили в регуляторе.На странице для голосования размещен список 25 объектов из разных регионов Приволжья. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны: памятники, музеи, театры, университеты, мосты.Пользователям предлагается выбрать самый привлекательных для них объект. По итогам голосования появится рейтинг, который художники Банка России и "Гознака" используют для создания дизайна.Как правило, на купюре три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, они должны быть узнаваемыми, без большого количества мелких деталей. Второй план поддерживает основную тему, дополняет ее, создает фон. Объекты третьего плана — микроузоры, дополнительно раскрывающие основную тему.Голосование завершится 12 декабря в 12:00 мск.Выпуск обновленной тысячерублевой купюры приостановили в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование.
https://ria.ru/20240725/kupyury-1961930935.html
https://ria.ru/20241028/banknoty-1980435437.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986213226_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_5c748059826854f704c1455c4efb4938.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), нижний новгород, гознак, общество
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Нижний Новгород, Гознак, Общество
Началось голосование за символы для новой банкноты в тысячу рублей

ЦБ: началось онлайн-голосование за символы для новой банкноты в тысячу рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаседание Консультативного совета по банкнотам Банка России
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Стартовало онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей, принять участие в нем можно на сайте ЦБ.
Купюра посвящена Приволжскому федеральному округу.
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
1 из 13
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
2 из 13
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
3 из 13
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
4 из 13
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
5 из 13
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
6 из 13
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
7 из 13
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
8 из 13
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
9 из 13
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
10 из 13
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
11 из 13
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
12 из 13
© Банк РоссииВариант изображения на купюре в 1000 рублей
Вариант изображения на купюре в 1000 рублей
Вариант изображения на купюре в 1000 рублей
© Банк России
13 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
1 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
2 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
3 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
4 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
5 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
6 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
7 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
8 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
9 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
10 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
11 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
12 из 13
Вариант изображения на купюре в 1000 рублей
© Банк России
13 из 13
"Лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода была представлена в 2023 году и останется прежней", — уточнили в регуляторе.
На странице для голосования размещен список 25 объектов из разных регионов Приволжья. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны: памятники, музеи, театры, университеты, мосты.
Печать денег - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Госдуме предложили изобразить на купюрах героев СВО
25 июля, 13:07
Пользователям предлагается выбрать самый привлекательных для них объект. По итогам голосования появится рейтинг, который художники Банка России и "Гознака" используют для создания дизайна.
Как правило, на купюре три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, они должны быть узнаваемыми, без большого количества мелких деталей. Второй план поддерживает основную тему, дополняет ее, создает фон. Объекты третьего плана — микроузоры, дополнительно раскрывающие основную тему.
Голосование завершится 12 декабря в 12:00 мск.
Выпуск обновленной тысячерублевой купюры приостановили в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование.
Мечеть Кул Шариф на территории кремля в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Муфтии высказали пожелания по новой банкноте в 1000 рублей
28 октября, 09:05
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Нижний НовгородГознакОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала