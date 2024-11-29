https://ria.ru/20241129/tsb-1986377548.html

Началось голосование за символы для новой банкноты в тысячу рублей

Началось голосование за символы для новой банкноты в тысячу рублей - РИА Новости, 29.11.2024

Началось голосование за символы для новой банкноты в тысячу рублей

Стартовало онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей, принять участие в нем можно на сайте ЦБ. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T10:05

2024-11-29T10:05

2024-11-29T15:21

центральный банк рф (цб рф)

нижний новгород

гознак

общество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Стартовало онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей, принять участие в нем можно на сайте ЦБ.Купюра посвящена Приволжскому федеральному округу."Лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода была представлена в 2023 году и останется прежней", — уточнили в регуляторе.На странице для голосования размещен список 25 объектов из разных регионов Приволжья. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны: памятники, музеи, театры, университеты, мосты.Пользователям предлагается выбрать самый привлекательных для них объект. По итогам голосования появится рейтинг, который художники Банка России и "Гознака" используют для создания дизайна.Как правило, на купюре три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, они должны быть узнаваемыми, без большого количества мелких деталей. Второй план поддерживает основную тему, дополняет ее, создает фон. Объекты третьего плана — микроузоры, дополнительно раскрывающие основную тему.Голосование завершится 12 декабря в 12:00 мск.Выпуск обновленной тысячерублевой купюры приостановили в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование.

https://ria.ru/20240725/kupyury-1961930935.html

https://ria.ru/20241028/banknoty-1980435437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), нижний новгород, гознак, общество