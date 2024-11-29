Началось голосование за символы для новой банкноты в тысячу рублей
ЦБ: началось онлайн-голосование за символы для новой банкноты в тысячу рублей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаседание Консультативного совета по банкнотам Банка России
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Стартовало онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей, принять участие в нем можно на сайте ЦБ.
Купюра посвящена Приволжскому федеральному округу.
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
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Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВариант изображения на купюре в 1000 рублей
Вариант изображения на купюре в 1000 рублей
© Банк России
13 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
1 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
2 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
3 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
4 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
5 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
6 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
7 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
8 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
9 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
10 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
11 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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Вариант изображения на купюре в 1000 рублей
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"Лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода была представлена в 2023 году и останется прежней", — уточнили в регуляторе.
На странице для голосования размещен список 25 объектов из разных регионов Приволжья. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны: памятники, музеи, театры, университеты, мосты.
В Госдуме предложили изобразить на купюрах героев СВО
25 июля, 13:07
Пользователям предлагается выбрать самый привлекательных для них объект. По итогам голосования появится рейтинг, который художники Банка России и "Гознака" используют для создания дизайна.
Как правило, на купюре три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, они должны быть узнаваемыми, без большого количества мелких деталей. Второй план поддерживает основную тему, дополняет ее, создает фон. Объекты третьего плана — микроузоры, дополнительно раскрывающие основную тему.
Голосование завершится 12 декабря в 12:00 мск.
Выпуск обновленной тысячерублевой купюры приостановили в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование.
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