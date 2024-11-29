https://ria.ru/20241129/trud-1986446755.html
Эксперты рассказали, кто стимулирует рынок труда для новых отраслей
Эксперты рассказали, кто стимулирует рынок труда для новых отраслей - РИА Новости, 29.11.2024
Эксперты рассказали, кто стимулирует рынок труда для новых отраслей
Новые области индустрии и профессии будущего еще только формируются, но требования к специалистам перспективных отраслей уже сегодня необходимо определять в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:16
2024-11-29T14:16
2024-11-29T14:42
общество
сергей салихов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
мисис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986448749_0:154:3089:1892_1920x0_80_0_0_9b98d8b6508f02802986170a3d3e9acd.jpg
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Новые области индустрии и профессии будущего еще только формируются, но требования к специалистам перспективных отраслей уже сегодня необходимо определять в непрерывном диалоге между системой образования, наукой и промышленными заказчиками, к такому выводу пришли эксперты сессии "Профессии будущего: квантовые технологии и рынок труда", прошедшей в рамках IV Конгресса молодых ученых.Директор по цифровизации "Росатома" Екатерина Солнцева отметила, что развитие квантовой индустрии потребует появления специалистов, которые смогут объединить свою профессию с квантовыми технологиями. Нужна широкая просветительская кампания, чтобы с "квантами" было знакомо как можно большее число людей, считает она.Представители профессий будущего должны обладать междисциплинарными компетенциями и гибким типом мышления, позволяющим "думать по-другому": формулировать новое в науке, технологиях, бизнесе. Необходимо также ускорить появление квалифицированного заказчика – работодателя, который понимает, какие специалисты нужны, чтобы та или иная компания стала частью развивающейся квантовой индустрии, отметила Солнцева.По ее словам, перспектива интеграции квантовых вычислений в реальный сектор экономики мобилизует студентов к расширению горизонтов образования. Если сегодня из-за широких возможностей, которые открывают интернет и генеративный искусственный интеллект, у молодых людей может возникнуть ложное представление о том, что нет необходимости получать большое количество знаний в процессе образования, то приход квантовой индустрии потребует появления высокообразованных специалистов, имеющих представление о квантовом мире, способных к гибкому мышлению и созданию "новых сущностей"."Каждый из нас должен стать в определенной мере специалистом в области квантовой физики. И начинать постигать ее азы нужно как можно раньше – возможно, уже с детского сада. Детям проще взрослых воспринять квантовые принципы устройства мира и впоследствии опираться на них в образовании, работе", – сказала Солнцева.Заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов подчеркнул, что для успешного обучения профессиям будущего нужна среда, позволяющая поддерживать диалог академического сообщества, промышленников и других участников, заинтересованных в совершении прорыва на новый уровень знаний и технологий. Нужна и открытость образования новым концепциям."Мы живем в такой период, когда нам хотелось бы двигаться по многим направлениям, но для этого нужны ресурсы, горизонтальная мобильность нужна для перемешивания, чтобы не застревать в какой-то одной мысли. Важно раннее восприятие мира, нужно меньше закостенелости в образовании. Нестандартное, немеханистическое мышление важно, именно оно будет пользоваться успехом. Нам нужна среда как нечто системное, потому что мы не знаем, где появится точка роста – но крайне желательно быть готовым к ее появлению почти где угодно", – сказал Семихатов.Руководитель лаборатории дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов отметил, что для развития профессий будущего в работе со студентами следует уделять большее внимание областям на стыке дисциплин, поскольку они вызывают особый исследовательский интерес и способны стать базой для практического применения новых технологий."Когда мы преподаем, например, химию, то исходим из того, что наиболее интересные вещи в химии – те, которые являются мостиками к биологии, физике, астрономии, геологии... Когда я читаю студентам свой курс "Структура и свойства материалов", я постоянно вторгаюсь на территорию совершенно других дисциплин. Мы и про фармакологию говорим, и про квантовую физику, и про теорию относительности. Знаете ли вы, что свинцово-кислотный аккумулятор в машине работает только потому, что есть теория относительности?" – пояснил Оганов.Первый проректор НИЯУ МИФИ Олег Нагорнов рассказал о том, что внедрение образовательных программ по технологиям будущего требует новых подходов и методик, которые мобилизуют нестандартное мышление студентов и позволяют по-новому взглянуть на привычные области науки."В МИФИ открыта программа бакалавриата по квантовому инжинирингу. Квантовые технологии ассоциируются с будущим, к которому надо готовиться, поэтому вузы в Российской Федерации открывают такого рода программы. В нашей программе буквально с первого семестра изучаются квантовые технологии. Многие с этим спорят, поскольку мы привыкли готовить студентов, продвигаясь от простого к сложному. Но авторы данной программы пошли по-другому и сразу погружают студентов в квантовые технологии", – сказал Нагорнов.Как отметил первый проректор НИТУ МИСИС Сергей Салихов, подготовка специалистов для новых индустрий "неизбежно должна привести к усложнению или к изменению парадигмы высшего образования"."Стало понятно, что люди, которые работают в квантовой области, должны быть "много кем". Они должны хорошо понимать квантовые технологии, хорошо разбираться в алгоритмизации и программировании, они должны быть хорошими схемотехниками, потому что строительство квантовых компьютеров – это схемотехника, в том числе. Они должны быть инженерами в классическом понимании, потому что если мы говорим про промышленные образцы, то это – вопросы корпусирования, комплектации, компактирования… Поэтому мы в МИСИС создали Институт физики и квантовой инженерии, который в прошлом году начал набор в магистратуру. И эта новая программа включает в себя то, что необходимо человеку, который работает с квантовым вычислителем", – рассказал Салихов.Технический директор Композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" Юрий Свистунов связал с появлением специалистов будущего преодоление ограничений в развитии высокотехнологичных компаний как в части технологических прорывов, так и в части конкурентоспособности бизнеса."Ограничения, с которыми мы столкнулись, связаны со способом мышления людей, которые продвигают вперед технологии и науку. Что будет ядром развития композитных материалов в 2030, 2035 и 2040 году? Очевидно, что нужно выбирать способ по-другому думать, по-другому разрабатывать – нужно создавать новую технологию разработки, а не новые материалы", – сказал Свистунов."Три ключевые вещи позволят это сделать: новый способ вычисления – квантовые вычисления, новые специалисты, которые по-другому думают, мы здесь говорим про образовательные программы, и другой подход к мышлению. И новые инструменты, с помощью которых эти вычисления совершать, как это визуализировать, что из этого будет получаться", – добавил он.Руководитель группы в "Росатоме Квантовых технологиях" Дмитрий Чермошенцев подчеркнул усилившийся интерес промышленников к внедрению "квантов" в практику компаний и предприятий: "Что изменилось в квантовых технологиях? Раньше мы ходили и пытались убедить бизнес, что есть какие-то задачи, которые можно попробовать решать при помощи квантовых компьютеров. Сейчас парадигма несколько изменилась, сейчас уже даже коллеги из индустрии приходят периодически к нам и предлагают попробовать решать определенные задачи".А подготовке специалистов в области будущих технологий, по мнению эксперта, послужит сформировавшийся у молодых исследователей интерес к реальному результату их научной работы, который призван поддержать заказчики в области будущих технологий: "Тут коллеги из индустрии нам могут сильно помочь, потому что молодые ученые могут начать заниматься прикладными задачами, в которых понятна формулировка, уже есть какой-то более-менее известный алгоритм решения, и есть ожидаемый ответ. Эта связка фундаментальной науки и прикладных исследований даст результат и сохранит сильных ученых в квантовой области, которые не хотят заниматься исключительно фундаментальными исследованиями".РИА Новости – официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986448749_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_b7e52aedb68be92462e2516d150896b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей салихов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", мисис
Общество, Сергей Салихов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", МИСиС
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Новые области индустрии и профессии будущего еще только формируются, но требования к специалистам перспективных отраслей уже сегодня необходимо определять в непрерывном диалоге между системой образования, наукой и промышленными заказчиками, к такому выводу пришли эксперты сессии "Профессии будущего: квантовые технологии и рынок труда", прошедшей в рамках IV Конгресса молодых ученых.
Директор по цифровизации "Росатома
" Екатерина Солнцева отметила, что развитие квантовой индустрии потребует появления специалистов, которые смогут объединить свою профессию с квантовыми технологиями. Нужна широкая просветительская кампания, чтобы с "квантами" было знакомо как можно большее число людей, считает она.
Представители профессий будущего должны обладать междисциплинарными компетенциями и гибким типом мышления, позволяющим "думать по-другому": формулировать новое в науке, технологиях, бизнесе. Необходимо также ускорить появление квалифицированного заказчика – работодателя, который понимает, какие специалисты нужны, чтобы та или иная компания стала частью развивающейся квантовой индустрии, отметила Солнцева.
По ее словам, перспектива интеграции квантовых вычислений в реальный сектор экономики мобилизует студентов к расширению горизонтов образования. Если сегодня из-за широких возможностей, которые открывают интернет и генеративный искусственный интеллект, у молодых людей может возникнуть ложное представление о том, что нет необходимости получать большое количество знаний в процессе образования, то приход квантовой индустрии потребует появления высокообразованных специалистов, имеющих представление о квантовом мире, способных к гибкому мышлению и созданию "новых сущностей".
"Каждый из нас должен стать в определенной мере специалистом в области квантовой физики. И начинать постигать ее азы нужно как можно раньше – возможно, уже с детского сада. Детям проще взрослых воспринять квантовые принципы устройства мира и впоследствии опираться на них в образовании, работе", – сказала Солнцева.
Заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. П.Н. Лебедева РАН
Алексей Семихатов подчеркнул, что для успешного обучения профессиям будущего нужна среда, позволяющая поддерживать диалог академического сообщества, промышленников и других участников, заинтересованных в совершении прорыва на новый уровень знаний и технологий. Нужна и открытость образования новым концепциям.
"Мы живем в такой период, когда нам хотелось бы двигаться по многим направлениям, но для этого нужны ресурсы, горизонтальная мобильность нужна для перемешивания, чтобы не застревать в какой-то одной мысли. Важно раннее восприятие мира, нужно меньше закостенелости в образовании. Нестандартное, немеханистическое мышление важно, именно оно будет пользоваться успехом. Нам нужна среда как нечто системное, потому что мы не знаем, где появится точка роста – но крайне желательно быть готовым к ее появлению почти где угодно", – сказал Семихатов.
Руководитель лаборатории дизайна материалов Сколтеха
Артем Оганов отметил, что для развития профессий будущего в работе со студентами следует уделять большее внимание областям на стыке дисциплин, поскольку они вызывают особый исследовательский интерес и способны стать базой для практического применения новых технологий.
"Когда мы преподаем, например, химию, то исходим из того, что наиболее интересные вещи в химии – те, которые являются мостиками к биологии, физике, астрономии, геологии... Когда я читаю студентам свой курс "Структура и свойства материалов", я постоянно вторгаюсь на территорию совершенно других дисциплин. Мы и про фармакологию говорим, и про квантовую физику, и про теорию относительности. Знаете ли вы, что свинцово-кислотный аккумулятор в машине работает только потому, что есть теория относительности?" – пояснил Оганов.
Первый проректор НИЯУ МИФИ
Олег Нагорнов рассказал о том, что внедрение образовательных программ по технологиям будущего требует новых подходов и методик, которые мобилизуют нестандартное мышление студентов и позволяют по-новому взглянуть на привычные области науки.
"В МИФИ открыта программа бакалавриата по квантовому инжинирингу. Квантовые технологии ассоциируются с будущим, к которому надо готовиться, поэтому вузы в Российской Федерации открывают такого рода программы. В нашей программе буквально с первого семестра изучаются квантовые технологии. Многие с этим спорят, поскольку мы привыкли готовить студентов, продвигаясь от простого к сложному. Но авторы данной программы пошли по-другому и сразу погружают студентов в квантовые технологии", – сказал Нагорнов.
Как отметил первый проректор НИТУ МИСИС Сергей Салихов
, подготовка специалистов для новых индустрий "неизбежно должна привести к усложнению или к изменению парадигмы высшего образования".
"Стало понятно, что люди, которые работают в квантовой области, должны быть "много кем". Они должны хорошо понимать квантовые технологии, хорошо разбираться в алгоритмизации и программировании, они должны быть хорошими схемотехниками, потому что строительство квантовых компьютеров – это схемотехника, в том числе. Они должны быть инженерами в классическом понимании, потому что если мы говорим про промышленные образцы, то это – вопросы корпусирования, комплектации, компактирования… Поэтому мы в МИСИС создали Институт физики и квантовой инженерии, который в прошлом году начал набор в магистратуру. И эта новая программа включает в себя то, что необходимо человеку, который работает с квантовым вычислителем", – рассказал Салихов.
Технический директор Композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" Юрий Свистунов связал с появлением специалистов будущего преодоление ограничений в развитии высокотехнологичных компаний как в части технологических прорывов, так и в части конкурентоспособности бизнеса.
"Ограничения, с которыми мы столкнулись, связаны со способом мышления людей, которые продвигают вперед технологии и науку. Что будет ядром развития композитных материалов в 2030, 2035 и 2040 году? Очевидно, что нужно выбирать способ по-другому думать, по-другому разрабатывать – нужно создавать новую технологию разработки, а не новые материалы", – сказал Свистунов.
"Три ключевые вещи позволят это сделать: новый способ вычисления – квантовые вычисления, новые специалисты, которые по-другому думают, мы здесь говорим про образовательные программы, и другой подход к мышлению. И новые инструменты, с помощью которых эти вычисления совершать, как это визуализировать, что из этого будет получаться", – добавил он.
Руководитель группы в "Росатоме Квантовых технологиях" Дмитрий Чермошенцев подчеркнул усилившийся интерес промышленников к внедрению "квантов" в практику компаний и предприятий: "Что изменилось в квантовых технологиях? Раньше мы ходили и пытались убедить бизнес, что есть какие-то задачи, которые можно попробовать решать при помощи квантовых компьютеров. Сейчас парадигма несколько изменилась, сейчас уже даже коллеги из индустрии приходят периодически к нам и предлагают попробовать решать определенные задачи".
А подготовке специалистов в области будущих технологий, по мнению эксперта, послужит сформировавшийся у молодых исследователей интерес к реальному результату их научной работы, который призван поддержать заказчики в области будущих технологий: "Тут коллеги из индустрии нам могут сильно помочь, потому что молодые ученые могут начать заниматься прикладными задачами, в которых понятна формулировка, уже есть какой-то более-менее известный алгоритм решения, и есть ожидаемый ответ. Эта связка фундаментальной науки и прикладных исследований даст результат и сохранит сильных ученых в квантовой области, которые не хотят заниматься исключительно фундаментальными исследованиями".
РИА Новости – официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.