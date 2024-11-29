https://ria.ru/20241129/trud-1986446755.html

Эксперты рассказали, кто стимулирует рынок труда для новых отраслей

Эксперты рассказали, кто стимулирует рынок труда для новых отраслей - РИА Новости, 29.11.2024

Эксперты рассказали, кто стимулирует рынок труда для новых отраслей

Новые области индустрии и профессии будущего еще только формируются, но требования к специалистам перспективных отраслей уже сегодня необходимо определять в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:16

2024-11-29T14:16

2024-11-29T14:42

общество

сергей салихов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

мисис

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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Новые области индустрии и профессии будущего еще только формируются, но требования к специалистам перспективных отраслей уже сегодня необходимо определять в непрерывном диалоге между системой образования, наукой и промышленными заказчиками, к такому выводу пришли эксперты сессии "Профессии будущего: квантовые технологии и рынок труда", прошедшей в рамках IV Конгресса молодых ученых.Директор по цифровизации "Росатома" Екатерина Солнцева отметила, что развитие квантовой индустрии потребует появления специалистов, которые смогут объединить свою профессию с квантовыми технологиями. Нужна широкая просветительская кампания, чтобы с "квантами" было знакомо как можно большее число людей, считает она.Представители профессий будущего должны обладать междисциплинарными компетенциями и гибким типом мышления, позволяющим "думать по-другому": формулировать новое в науке, технологиях, бизнесе. Необходимо также ускорить появление квалифицированного заказчика – работодателя, который понимает, какие специалисты нужны, чтобы та или иная компания стала частью развивающейся квантовой индустрии, отметила Солнцева.По ее словам, перспектива интеграции квантовых вычислений в реальный сектор экономики мобилизует студентов к расширению горизонтов образования. Если сегодня из-за широких возможностей, которые открывают интернет и генеративный искусственный интеллект, у молодых людей может возникнуть ложное представление о том, что нет необходимости получать большое количество знаний в процессе образования, то приход квантовой индустрии потребует появления высокообразованных специалистов, имеющих представление о квантовом мире, способных к гибкому мышлению и созданию "новых сущностей"."Каждый из нас должен стать в определенной мере специалистом в области квантовой физики. И начинать постигать ее азы нужно как можно раньше – возможно, уже с детского сада. Детям проще взрослых воспринять квантовые принципы устройства мира и впоследствии опираться на них в образовании, работе", – сказала Солнцева.Заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов подчеркнул, что для успешного обучения профессиям будущего нужна среда, позволяющая поддерживать диалог академического сообщества, промышленников и других участников, заинтересованных в совершении прорыва на новый уровень знаний и технологий. Нужна и открытость образования новым концепциям."Мы живем в такой период, когда нам хотелось бы двигаться по многим направлениям, но для этого нужны ресурсы, горизонтальная мобильность нужна для перемешивания, чтобы не застревать в какой-то одной мысли. Важно раннее восприятие мира, нужно меньше закостенелости в образовании. Нестандартное, немеханистическое мышление важно, именно оно будет пользоваться успехом. Нам нужна среда как нечто системное, потому что мы не знаем, где появится точка роста – но крайне желательно быть готовым к ее появлению почти где угодно", – сказал Семихатов.Руководитель лаборатории дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов отметил, что для развития профессий будущего в работе со студентами следует уделять большее внимание областям на стыке дисциплин, поскольку они вызывают особый исследовательский интерес и способны стать базой для практического применения новых технологий."Когда мы преподаем, например, химию, то исходим из того, что наиболее интересные вещи в химии – те, которые являются мостиками к биологии, физике, астрономии, геологии... Когда я читаю студентам свой курс "Структура и свойства материалов", я постоянно вторгаюсь на территорию совершенно других дисциплин. Мы и про фармакологию говорим, и про квантовую физику, и про теорию относительности. Знаете ли вы, что свинцово-кислотный аккумулятор в машине работает только потому, что есть теория относительности?" – пояснил Оганов.Первый проректор НИЯУ МИФИ Олег Нагорнов рассказал о том, что внедрение образовательных программ по технологиям будущего требует новых подходов и методик, которые мобилизуют нестандартное мышление студентов и позволяют по-новому взглянуть на привычные области науки."В МИФИ открыта программа бакалавриата по квантовому инжинирингу. Квантовые технологии ассоциируются с будущим, к которому надо готовиться, поэтому вузы в Российской Федерации открывают такого рода программы. В нашей программе буквально с первого семестра изучаются квантовые технологии. Многие с этим спорят, поскольку мы привыкли готовить студентов, продвигаясь от простого к сложному. Но авторы данной программы пошли по-другому и сразу погружают студентов в квантовые технологии", – сказал Нагорнов.Как отметил первый проректор НИТУ МИСИС Сергей Салихов, подготовка специалистов для новых индустрий "неизбежно должна привести к усложнению или к изменению парадигмы высшего образования"."Стало понятно, что люди, которые работают в квантовой области, должны быть "много кем". Они должны хорошо понимать квантовые технологии, хорошо разбираться в алгоритмизации и программировании, они должны быть хорошими схемотехниками, потому что строительство квантовых компьютеров – это схемотехника, в том числе. Они должны быть инженерами в классическом понимании, потому что если мы говорим про промышленные образцы, то это – вопросы корпусирования, комплектации, компактирования… Поэтому мы в МИСИС создали Институт физики и квантовой инженерии, который в прошлом году начал набор в магистратуру. И эта новая программа включает в себя то, что необходимо человеку, который работает с квантовым вычислителем", – рассказал Салихов.Технический директор Композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" Юрий Свистунов связал с появлением специалистов будущего преодоление ограничений в развитии высокотехнологичных компаний как в части технологических прорывов, так и в части конкурентоспособности бизнеса."Ограничения, с которыми мы столкнулись, связаны со способом мышления людей, которые продвигают вперед технологии и науку. Что будет ядром развития композитных материалов в 2030, 2035 и 2040 году? Очевидно, что нужно выбирать способ по-другому думать, по-другому разрабатывать – нужно создавать новую технологию разработки, а не новые материалы", – сказал Свистунов."Три ключевые вещи позволят это сделать: новый способ вычисления – квантовые вычисления, новые специалисты, которые по-другому думают, мы здесь говорим про образовательные программы, и другой подход к мышлению. И новые инструменты, с помощью которых эти вычисления совершать, как это визуализировать, что из этого будет получаться", – добавил он.Руководитель группы в "Росатоме Квантовых технологиях" Дмитрий Чермошенцев подчеркнул усилившийся интерес промышленников к внедрению "квантов" в практику компаний и предприятий: "Что изменилось в квантовых технологиях? Раньше мы ходили и пытались убедить бизнес, что есть какие-то задачи, которые можно попробовать решать при помощи квантовых компьютеров. Сейчас парадигма несколько изменилась, сейчас уже даже коллеги из индустрии приходят периодически к нам и предлагают попробовать решать определенные задачи".А подготовке специалистов в области будущих технологий, по мнению эксперта, послужит сформировавшийся у молодых исследователей интерес к реальному результату их научной работы, который призван поддержать заказчики в области будущих технологий: "Тут коллеги из индустрии нам могут сильно помочь, потому что молодые ученые могут начать заниматься прикладными задачами, в которых понятна формулировка, уже есть какой-то более-менее известный алгоритм решения, и есть ожидаемый ответ. Эта связка фундаментальной науки и прикладных исследований даст результат и сохранит сильных ученых в квантовой области, которые не хотят заниматься исключительно фундаментальными исследованиями".РИА Новости – официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей салихов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", мисис