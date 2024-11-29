https://ria.ru/20241129/tigr-1986359584.html

В Приморье автомобиль сбил амурского тигра

В Приморье автомобиль сбил амурского тигра - РИА Новости, 29.11.2024

В Приморье автомобиль сбил амурского тигра

Автомобиль сбил амурского тигра ночью в пятницу в окрестностях Фокино в Приморье, после чего хищник убежал в лес, пострадавшее животное может представлять... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T07:50

2024-11-29T07:50

2024-11-29T07:50

фокино

россия

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Автомобиль сбил амурского тигра ночью в пятницу в окрестностях Фокино в Приморье, после чего хищник убежал в лес, пострадавшее животное может представлять опасность, сообщает администрация ЗАТО. "Жители округа, обратите внимание: минувшей ночью на 88-м километре трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный (в районе кафе "Ани", кладбища) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием тигра и автомобиля. После инцидента тигр скрылся в лесной зоне. Пострадавший хищник может представлять опасность", - говорится в сообщении. Администрация Фокино рекомендует владельцам частных домов не оставлять домашних животных на улице на ночь, а в случае обнаружения хищника сообщать об этом в полицию и в министерство природных ресурсов региона. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20241127/primore-1985912759.html

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фокино, россия, владивосток, происшествия