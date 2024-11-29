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США могут вернуть ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион

США могут вернуть ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 29.11.2024

США могут вернуть ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион

США рассматривают возможность возвращения ядерного оружия в Индо-Тихоокеанский регион, оно может быть размещено в Корее, Австралии и на американских военных... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:03

2024-11-29T11:03

2024-11-29T11:37

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США рассматривают возможность возвращения ядерного оружия в Индо-Тихоокеанский регион, оно может быть размещено в Корее, Австралии и на американских военных базах в Тихом океане, следует из доклада "Росконгресса", которым располагает РИА Новости. "Речь может идти об изменении конфигурации американских ядерных сил. В случае с Азией — о возвращении американского ядерного оружия в Индо Тихоокеанский регион. Это может рассматриваться Пентагоном в качестве быстрого и легкого способа нарастить ядерный потенциал США в азиатском регионе", - говорится в докладе. Нуклеаризация может начаться с одной из крупнейших баз ВВС США Andersen, расположенной в западной части Тихого океана. Там базируются стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, а также возведены хранилища, в которых прежде хранились ядерные заряды. В настоящее время США строят по меньшей мере 39 новых хранилищ боеприпасов. Одним из явных признаков возвращения ядерного оружия на остров Гуам станет обеспечение постоянной охраны периметра хранилищ для боеприпасов. "Вернуться оружие массового поражения может и на территорию Южной Кореи, откуда в 1991 году США его вывели. На недавнем саммите НАТО Сеул и Вашингтон объявили о подписании документа о принципах ядерного сдерживания. Он формализует возможное развертывание американских ядерных сил на Корейском полуострове", - отмечают авторы доклада. Появиться американское оружие массового поражения может также в Австралии. Будучи участником Договора Раротонга, согласно которому страна отказывается от производства, приобретения и размещения на своей территории любых ядерных взрывных устройств, Канберра оставляет за собой право принимать иностранные самолеты и корабли, способные нести ядерное оружие. "К чему инфраструктуру Австралии и готовят: на территории авиабазы королевских ВВС Tindal продолжается возведение перрона для постоянной дислокации шести стратегических бомбардировщиков США B-52. Площадка для стоянки самолетов должна быть готова к концу 2026 года", - говорится в докладе.

https://ria.ru/20241129/ssha-1986353220.html

https://ria.ru/20241129/svr-1986387199.html

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в мире, сша, австралия, азия, министерство обороны сша, нато, b-52