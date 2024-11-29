https://ria.ru/20241129/sindrom-1986426649.html

У младенцев в Европе нашли "синдром оборотня"

У младенцев в Европе нашли "синдром оборотня" - РИА Новости, 29.11.2024

У младенцев в Европе нашли "синдром оборотня"

Среди грудных детей в Европе, чьи родители пользовались лосьонами от облысения, выявлено по меньшей мере 11 случаев "синдрома оборотня" - избыточного роста... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:27

2024-11-29T13:27

2024-11-29T13:31

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Среди грудных детей в Европе, чьи родители пользовались лосьонами от облысения, выявлено по меньшей мере 11 случаев "синдрома оборотня" - избыточного роста волос на теле, сообщает газета Pais. Издание отмечает, что после 50 лет облысение появляется в среднем у половины мужчин и каждой десятой женщины. Лекарства, в частности лосьоны с миноксидилом, продаются в аптеках Европы без рецепта. Газета написала о необычном побочном эффекте, который выявили у детей, чьи родители применяли подобные лосьоны, а затем проводили с малышами много времени. "Центр фармакологического надзора (в испанском автономном сообществе -ред.) Наварра выявил, что у грудных детей, чьи родители используют эти препараты, может развиться удивительная и потенциально тяжелая клиническая картина – гипертрихоз. Это заболевание, известное также как "синдром оборотня", характеризуется чрезмерным ростом волос по всему телу", - говорится в материале издания. Как сообщает Pais, у детей младшего возраста этот недуг может привести к осложнениям на сердце и почки. При этом приводится случай, когда как только отец одного из заболевших детей прекратил пользоваться препаратом от облысения, симптомы у ребенка полностью исчезли.

https://ria.ru/20231015/simptom-1902922952.html

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в мире, европа, дети