https://ria.ru/20241129/shtraf-1986351699.html

Юрист предупредил о штрафах за летнюю резину с 1 декабря

Юрист предупредил о штрафах за летнюю резину с 1 декабря - РИА Новости, 29.11.2024

Юрист предупредил о штрафах за летнюю резину с 1 декабря

Использование летних шин в зимний период запрещено постановлением правительства России, с 1 декабря езда на летней зимой может грозить водителям штрафами в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T03:00

2024-11-29T03:00

2024-11-29T05:59

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Использование летних шин в зимний период запрещено постановлением правительства России, с 1 декабря езда на летней зимой может грозить водителям штрафами в размере 500 рублей, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. "В мае 2023 года было принято изменяющее постановление правительства РФ (от 1993 года), которое уточнило перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. К ним, в частности, было отнесено отсутствие зимних шин в зимний период (декабрь, январь, февраль). Таким образом, с 1 декабря по конец февраля использование транспортных средств, на которых установлена летняя шина, запрещено", — предупредил юрист. Как объяснил Хаминский, за неисполнение этого запрета водителей могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена")."Несмотря на то, что санкция за данное правонарушение достаточно мягкая (предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей), водителям ради собственной безопасности все-таки стоит выполнять требования законодательства и не выезжать на дороги зимой на летней резине", — добавил юрист.

https://ria.ru/20241120/rezina-1979375832.html

https://ria.ru/20241017/shiny-1978468943.html

россия

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россия, москва, московская область (подмосковье)