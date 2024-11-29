https://ria.ru/20241129/shtraf-1986351699.html
Юрист предупредил о штрафах за летнюю резину с 1 декабря
Юрист предупредил о штрафах за летнюю резину с 1 декабря - РИА Новости, 29.11.2024
Юрист предупредил о штрафах за летнюю резину с 1 декабря
Использование летних шин в зимний период запрещено постановлением правительства России, с 1 декабря езда на летней зимой может грозить водителям штрафами в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T03:00
2024-11-29T03:00
2024-11-29T05:59
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Использование летних шин в зимний период запрещено постановлением правительства России, с 1 декабря езда на летней зимой может грозить водителям штрафами в размере 500 рублей, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. "В мае 2023 года было принято изменяющее постановление правительства РФ (от 1993 года), которое уточнило перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. К ним, в частности, было отнесено отсутствие зимних шин в зимний период (декабрь, январь, февраль). Таким образом, с 1 декабря по конец февраля использование транспортных средств, на которых установлена летняя шина, запрещено", — предупредил юрист. Как объяснил Хаминский, за неисполнение этого запрета водителей могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена")."Несмотря на то, что санкция за данное правонарушение достаточно мягкая (предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей), водителям ради собственной безопасности все-таки стоит выполнять требования законодательства и не выезжать на дороги зимой на летней резине", — добавил юрист.
https://ria.ru/20241120/rezina-1979375832.html
https://ria.ru/20241017/shiny-1978468943.html
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россия, москва, московская область (подмосковье)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Юрист предупредил о штрафах за летнюю резину с 1 декабря
Юрист Хаминский предупредил о штрафе за езду на летней резине с 1 декабря