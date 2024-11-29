Рейтинг@Mail.ru
Садовник Борреля задал ему неожиданный вопрос про Украину - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:11 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/sadovnik-1986348023.html
Садовник Борреля задал ему неожиданный вопрос про Украину
Садовник Борреля задал ему неожиданный вопрос про Украину - РИА Новости, 29.11.2024
Садовник Борреля задал ему неожиданный вопрос про Украину
Уходящий с поста верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признался, что его садовник возмущен тем, как его налоги РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T01:11
2024-11-29T01:11
в мире
украина
сша
киев
жозеп боррель
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955221_0:315:3021:2014_1920x0_80_0_0_da4aba993362dd86711b6c7e591ed0ff.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Уходящий с поста верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признался, что его садовник возмущен тем, как его налоги тратятся на поддержку Украины, об этом еврокомиссар рассказал в интервью итальянскому информационному агентству ANSA."Мой садовник спросил меня: "Почему я должен платить из своего кармана своими налогами за Украину?". Справедливый вопрос", — сказал Боррель.Еврокомиссар признал, что европейцы могут перестать поддерживать помощь Киеву, так как в Брюсселе недостаточно разъясняют, для чего нужна эта поддержка.Дипломат также выразил опасения по поводу того, что приближается "момент истины" в вопросе дальнейшего финансирования Украины, если США перестанут оказывать помощь Киеву."Если не считать шуток, ситуация серьезная &lt;…&gt;", — заявил Боррель.Еврокомиссар предупредил, что если США перестанут оказывать помощь Украине, то Европе придется воспользоваться имеющимися ресурсами."Если нам придется заменить роль США, мы должны мобилизовать то, что у нас есть сегодня. Время имеет значение. Если Москва прорвется через фронт следующей весной, русские не будут ждать выпуска облигаций", — заключил он.Ранее Жозен Боррель сообщил, что в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС, и передаст дела своей преемнице эстонке Кае Каллас.Накануне Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас на посту главы дипломатии ЕС. В ходе своего выступления перед депутатами Европарламента Каллас ранее назвала своими приоритетами на этой должности поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем.
https://ria.ru/20241119/borrel-1984682813.html
https://ria.ru/20241122/putin-1985234118.html
https://ria.ru/20241128/emigratsiya-1986120699.html
https://ria.ru/20241128/vozmutilis-1986336693.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955221_181:0:2866:2014_1920x0_80_0_0_7151365640f20df1fe43306adc56f1e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, жозеп боррель, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Жозеп Боррель, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Садовник Борреля задал ему неожиданный вопрос про Украину

Садовник Борреля высказал ему претензии по поводу поддержки Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Уходящий с поста верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признался, что его садовник возмущен тем, как его налоги тратятся на поддержку Украины, об этом еврокомиссар рассказал в интервью итальянскому информационному агентству ANSA.
«
"Мой садовник спросил меня: "Почему я должен платить из своего кармана своими налогами за Украину?". Справедливый вопрос", — сказал Боррель.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Боррель оценил возможность столкновения войск России и ЕС на Украине
19 ноября, 18:26
Еврокомиссар признал, что европейцы могут перестать поддерживать помощь Киеву, так как в Брюсселе недостаточно разъясняют, для чего нужна эта поддержка.
Дипломат также выразил опасения по поводу того, что приближается "момент истины" в вопросе дальнейшего финансирования Украины, если США перестанут оказывать помощь Киеву.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине, считает Боррель
22 ноября, 16:29
"Если не считать шуток, ситуация серьезная <…>", — заявил Боррель.
Еврокомиссар предупредил, что если США перестанут оказывать помощь Украине, то Европе придется воспользоваться имеющимися ресурсами.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Раде раскрыли главное преступление Зеленского
Вчера, 00:44
"Если нам придется заменить роль США, мы должны мобилизовать то, что у нас есть сегодня. Время имеет значение. Если Москва прорвется через фронт следующей весной, русские не будут ждать выпуска облигаций", — заключил он.
Ранее Жозен Боррель сообщил, что в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС, и передаст дела своей преемнице эстонке Кае Каллас.
Накануне Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас на посту главы дипломатии ЕС. В ходе своего выступления перед депутатами Европарламента Каллас ранее назвала своими приоритетами на этой должности поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем.
Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
На Украине возмутились из-за приказа Байдена Зеленскому
Вчера, 21:44
 
В миреУкраинаСШАКиевЖозеп БоррельКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала