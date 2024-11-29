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Садовник Борреля задал ему неожиданный вопрос про Украину
Садовник Борреля задал ему неожиданный вопрос про Украину - РИА Новости, 29.11.2024
Садовник Борреля задал ему неожиданный вопрос про Украину
Уходящий с поста верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признался, что его садовник возмущен тем, как его налоги РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T01:11
2024-11-29T01:11
2024-11-29T01:11
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Уходящий с поста верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признался, что его садовник возмущен тем, как его налоги тратятся на поддержку Украины, об этом еврокомиссар рассказал в интервью итальянскому информационному агентству ANSA."Мой садовник спросил меня: "Почему я должен платить из своего кармана своими налогами за Украину?". Справедливый вопрос", — сказал Боррель.Еврокомиссар признал, что европейцы могут перестать поддерживать помощь Киеву, так как в Брюсселе недостаточно разъясняют, для чего нужна эта поддержка.Дипломат также выразил опасения по поводу того, что приближается "момент истины" в вопросе дальнейшего финансирования Украины, если США перестанут оказывать помощь Киеву."Если не считать шуток, ситуация серьезная <…>", — заявил Боррель.Еврокомиссар предупредил, что если США перестанут оказывать помощь Украине, то Европе придется воспользоваться имеющимися ресурсами."Если нам придется заменить роль США, мы должны мобилизовать то, что у нас есть сегодня. Время имеет значение. Если Москва прорвется через фронт следующей весной, русские не будут ждать выпуска облигаций", — заключил он.Ранее Жозен Боррель сообщил, что в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС, и передаст дела своей преемнице эстонке Кае Каллас.Накануне Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас на посту главы дипломатии ЕС. В ходе своего выступления перед депутатами Европарламента Каллас ранее назвала своими приоритетами на этой должности поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем.
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в мире, украина, сша, киев, жозеп боррель, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Жозеп Боррель, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Садовник Борреля задал ему неожиданный вопрос про Украину
Садовник Борреля высказал ему претензии по поводу поддержки Украины