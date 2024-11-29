https://ria.ru/20241129/potok-1986357481.html

США устанавливают контроль над российским газом

США устанавливают контроль над российским газом - РИА Новости, 29.11.2024

США устанавливают контроль над российским газом

Прошло уже более двух лет с момента подрыва трех магистралей газопроводов "Северный поток", но он продолжает оставаться важнейшим фактором не только энергетики, РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T08:00

2024-11-29T08:00

2024-11-29T08:15

экономика

европа

сша

nord stream 2 ag

евросоюз

юкос

северный поток

северный поток — 2

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Прошло уже более двух лет с момента подрыва трех магистралей газопроводов "Северный поток", но он продолжает оставаться важнейшим фактором не только энергетики, но в большей мере геополитических игрищ. The Wall Street Journal утверждает, что располагает письмом, с которым американский инвестор Стивен Линч обратился в управление по контролю за зарубежными активами США (OFAC) с просьбой выдать ему разрешение на покупку трубопроводной инфраструктуры "Северных потоков".В мотивировочной части владелец компании Monte Valle Partners прямо пишет, что приобретение подсанкционных активов позволит Соединенным Штатам "контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива".Вот так вот простенько, со вкусом и без малейших кривляний про демократию и равноправное партнерство со странами Старого Света. Прямым текстом изложены тезисы, о которых давно пишет "кремлевская пропаганда". Что Вашингтону не нужны ни напарники, ни конкуренты, а главная цель — посадить пока еще платежеспособную Европу на иглу тотальной энергетической зависимости. Потому что российская газовая игла — это плохо и элемент геополитического шантажа, а американская газовая игла — это хорошо и очень прибыльно. А если кто-то в этом сомневается, тому, как говаривала героиня несравненной Нонны Мордюковой в фильме "Бриллиантовая рука", газ отключим.Инициатива Линча в очередной раз наглядно подтверждает, что для американцев и США все бизнес, все источник для зарабатывания денег и насаждения Pax Americana. Включая войну.Дело в том, что еще зимой 2023 года оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG вошла в процедуру банкротства, а в качестве внешнего (кризисного) управляющего была назначена швейцарская компания Transliq AG. В рамках процедуры несколько раз вводился мораторий на выплату кредитов оператора и последний из них действует до 10 января 2025 года.Стратегия Линча, как инвестора и проводника американских геополитических интересов, логична и проста. Если в январе мораторий продлен не будет, то начнется подготовка к реализации банкротной массы для погашения долгов перед кредиторами. По последним официально озвученным данным, в настоящий момент стоимость трубопроводной и обеспечительной инфраструктуры "Северного потока — 2" составляет 11 миллиардов долларов. Линч резонно уверен, что покупать трубопровод, находящийся под прямыми санкциями, желающих будет не очень много. Точнее говоря, если OFAC выдаст ему индульгенцию, его компания может оказаться вообще единственным участником торгов. Потому Линч пишет, что, скорее всего, "Северный поток — 2" удастся купить всего за 700 миллионов долларов.Чтобы OFAC не артачилась, он предлагает после покупки управлять газопроводом через американо-европейский консорциум, а миноритарную долю выделить Украине. В качестве эдакой моральной компенсации и чтобы Киеву перепадала часть доходов от транзита газа в Европу, в возобновлении которого Вашингтон, судя по всему, ничуть не сомневается, более того, явно собирается активно способствовать его восстановлению. С юридической точки зрения подобный кунштюк позволит вывести газопровод из-под ограничений газовой директивы ЕС, так как поставщиком газа и оператором будут выступать совершенно разные компании, никак не связанные друг с другом.Ну и в конце письма Стивен Линч прямо говорит, что будущий газовый транзит по северному маршруту будет осуществляться строго по разрешению Вашингтона, что толсто намекает на роль, отведенную Европе в этом криминально-энергетическом водевиле.Линч и его Monte Valle Partners прекрасно ориентируются в российских реалиях. У компании есть представительство в Москве, и она неоднократно участвовала в операциях с покупкой крупных российских активов. Например, в свое время они приобрели голландскую "дочку" ЮКОСа, пытались выкупить крупный пакет акций сети гипермаркетов "Лента", а после начала СВО приобрели десять процентов швейцарской "дочки" Сбербанка. Линча официально обвиняли в мошенничестве, но лондонский суд, где рассматривалось обращение российских истцов, ушлого американца полностью оправдал.Даст ли OFAC разрешение на операцию с подсанкционными активами, покажет уже ближайшее время, как минимум не позднее января, когда истекает срок последнего возможного моратория. С высокой вероятностью можно предположить, что надзорный орган такое разрешение выдаст, уж больно заманчивые перспективы открываются в случае установления контроля над балтийскими газовыми трубами. Вашингтон в этом случае получит тотальный контроль над поставками природного газа в Европу, которая без голубого топлива с востока все глубже погружается в трясину экономического кризиса.При этом главным и ключевым вопросом остается фигура поставщика ресурсов. Трубы как выходили из Усть-Луги, так никуда и не переместились, то есть вариантов здесь ровно один. Хотя бы потому, что возить СПГ из-за океана, чтобы регазифицировать его на российском берегу и прокачивать дальше в Европу, экономически невыгодно, да и Россия явно не захочет строить на своей территории инфраструктурный объект, обслуживающий американские стратегические интересы.То есть, по косвенным признакам, ставка делается на то, что с Россией в лице "Газпрома" удастся договориться, ограничив российское участие ролью сырьевой базы, а главный вентиль будет в руках Вашингтона, который таким образом сможет диктовать свои условия и поставщику, и покупателям. Схема эта просматривается совершенно явно и не очень понятно, что должно подвигнуть Москву на принятие заведомо невыгодных для себя условий. Кто-то явно переоценивает дипломатические способности Трампа и готовность Кремля идти на уступки.

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https://ria.ru/20241126/peskov-1985765899.html

https://ria.ru/20241121/diversiya-1984922832.html

https://ria.ru/20241115/energokrizis-1983801081.html

https://ria.ru/20241112/gaz-1983357932.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, европа, сша, nord stream 2 ag, евросоюз, юкос, северный поток, северный поток — 2, аналитика