https://ria.ru/20241129/peterburg-1986507097.html

Житель Петербурга повздорил с оппонентом и избил его битой

Житель Петербурга повздорил с оппонентом и избил его битой - РИА Новости, 29.11.2024

Житель Петербурга повздорил с оппонентом и избил его битой

Житель Санкт-Петербурга получил травмы головы после избиения битой, возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый задержан, сообщила... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T16:44

2024-11-29T16:44

2024-11-29T16:52

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга получил травмы головы после избиения битой, возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, во вторник в поступила информация из больницы, куда из квартиры одного из домов на Муринской дороге доставили 27-летнего мужчину с травмами головы, которого, по его словам, избил неизвестный. Полицейское следствие возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). "В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками была установлена причастность к этому преступлению 31-летнего местного жителя. Двадцать девятого ноября... на проспекте Авиаторов Балтики подозреваемый был задержан", – говорится в сообщении. Уточняется, что между мужчиной и пострадавшим возник конфликт, в ходе которого пошла в ход бита. По данным Telegram-канала Baza, его причиной стала слишком громкая музыка, официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20241127/mvd-1986029769.html

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происшествия, россия, санкт-петербург