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В Кремле назвали параметры урегулирования украинского конфликта - РИА Новости, 29.11.2024
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12:51 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/peskov-1986412882.html
В Кремле назвали параметры урегулирования украинского конфликта
В Кремле назвали параметры урегулирования украинского конфликта - РИА Новости, 29.11.2024
В Кремле назвали параметры урегулирования украинского конфликта
У России есть четкие параметры урегулирования украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:51
2024-11-29T12:51
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
дмитрий песков
юрий ушаков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. У России есть четкие параметры урегулирования украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. "У нас есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования (украинского конфликта - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, допускает ли Россия размещение каких-либо миротворческих сил на Украине. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Вооруженные силы Украины
В Кремле назвали параметры урегулирования украинского конфликта

Песков заявил о наличии четких параметров урегулирования украинского конфликта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. У России есть четкие параметры урегулирования украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
"У нас есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования (украинского конфликта - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, допускает ли Россия размещение каких-либо миротворческих сил на Украине.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине
20 ноября, 12:12
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковЮрий УшаковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОВооруженные силы Украины
 
 
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