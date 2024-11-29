Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали возможные сроки начала переговоров по Украине - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 29.11.2024 (обновлено: 21:30 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/peregovory-1986569403.html
В Крыму назвали возможные сроки начала переговоров по Украине
В Крыму назвали возможные сроки начала переговоров по Украине - РИА Новости, 29.11.2024
В Крыму назвали возможные сроки начала переговоров по Украине
Переговоры России и США возможны после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа и могут пройти уже в январе-феврале 2025 года, считает... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T20:33
2024-11-29T21:30
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир константинов
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148400/77/1484007714_0:213:4080:2508_1920x0_80_0_0_f172f088037af464458c21fc59574ffc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Переговоры России и США возможны после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа и могут пройти уже в январе-феврале 2025 года, считает спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Переговорное решение по украинскому кризису возможно, если США и Запад признают, что альтернативы мирному предложению российского президента Владимира Путина нет, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Трампу отойти от мирной риторики и действий очень сложно – он в ней глубоко повяз... Почему он сейчас молчит – это тоже важный симптом, это значит, он все внимательно продумывает. Он оказался в сложной ситуации после снятия ограничений Америкой (на ракетные удары – ред) и запуска "Орешника". (Действующий президент США Джо - ред.) Байден путает ему карты. Поэтому он сейчас перекраивает свои планы на переговоры с Россией, но тщательно их готовит. Я абсолютно убежден, что в январе-феврале мы выйдем на переговорный процесс" , - сказал Константинов в эфире телеканала "Миллет". В случае, если этого не произойдет, мир погрузится в еще большую эскалацию напряженности с "вытекающими последствиями для всех сторон", считает он. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241129/kellog-1986476585.html
https://ria.ru/20241129/rogov-1986424343.html
https://ria.ru/20241109/ukraina-1982810517.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148400/77/1484007714_227:0:3854:2720_1920x0_80_0_0_95383a7c03a9e821dff85d86d0e467c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир константинов, нато, вооруженные силы украины, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Константинов, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
В Крыму назвали возможные сроки начала переговоров по Украине

Константинов: переговоры по Украине возможны после вступления Трампа в должность

© Фото : Дмитрий РовчакКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Дмитрий Ровчак
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Переговоры России и США возможны после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа и могут пройти уже в январе-феврале 2025 года, считает спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Переговорное решение по украинскому кризису возможно, если США и Запад признают, что альтернативы мирному предложению российского президента Владимира Путина нет, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
План спецпосланника Трампа по Украине понравится Путину, считают в США
Вчера, 15:54
"Трампу отойти от мирной риторики и действий очень сложно – он в ней глубоко повяз... Почему он сейчас молчит – это тоже важный симптом, это значит, он все внимательно продумывает. Он оказался в сложной ситуации после снятия ограничений Америкой (на ракетные удары – ред) и запуска "Орешника". (Действующий президент США Джо - ред.) Байден путает ему карты. Поэтому он сейчас перекраивает свои планы на переговоры с Россией, но тщательно их готовит. Я абсолютно убежден, что в январе-феврале мы выйдем на переговорный процесс" , - сказал Константинов в эфире телеканала "Миллет".
В случае, если этого не произойдет, мир погрузится в еще большую эскалацию напряженности с "вытекающими последствиями для всех сторон", считает он.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Рогов предложил США взять за основу вьетнамский сценарий для Украины
Вчера, 13:24
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В Крыму рассказали, что Трамп готовит Украине
9 ноября, 11:40
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир КонстантиновНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала