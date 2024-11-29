https://ria.ru/20241129/peregovory-1986569403.html

В Крыму назвали возможные сроки начала переговоров по Украине

В Крыму назвали возможные сроки начала переговоров по Украине - РИА Новости, 29.11.2024

В Крыму назвали возможные сроки начала переговоров по Украине

Переговоры России и США возможны после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа и могут пройти уже в январе-феврале 2025 года, считает... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T20:33

2024-11-29T20:33

2024-11-29T21:30

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нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Переговоры России и США возможны после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа и могут пройти уже в январе-феврале 2025 года, считает спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Переговорное решение по украинскому кризису возможно, если США и Запад признают, что альтернативы мирному предложению российского президента Владимира Путина нет, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Трампу отойти от мирной риторики и действий очень сложно – он в ней глубоко повяз... Почему он сейчас молчит – это тоже важный симптом, это значит, он все внимательно продумывает. Он оказался в сложной ситуации после снятия ограничений Америкой (на ракетные удары – ред) и запуска "Орешника". (Действующий президент США Джо - ред.) Байден путает ему карты. Поэтому он сейчас перекраивает свои планы на переговоры с Россией, но тщательно их готовит. Я абсолютно убежден, что в январе-феврале мы выйдем на переговорный процесс" , - сказал Константинов в эфире телеканала "Миллет". В случае, если этого не произойдет, мир погрузится в еще большую эскалацию напряженности с "вытекающими последствиями для всех сторон", считает он. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241129/kellog-1986476585.html

https://ria.ru/20241129/rogov-1986424343.html

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982810517.html

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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир константинов, нато, вооруженные силы украины, в мире