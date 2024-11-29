https://ria.ru/20241129/parizh-1986435214.html

В Париже показали обновленный Нотр-Дам

В Париже показали обновленный Нотр-Дам - РИА Новости, 29.11.2024

В Париже показали обновленный Нотр-Дам

За десять дней до официального открытия Собора Парижской богоматери, сильно пострадавшего от пожара в апреле 2019 года, впервые после окончания реставрации... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:52

2024-11-29T13:52

2024-11-29T13:52

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эммануэль макрон

анн идальго

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ПАРИЖ, 29 ноя – РИА Новости. За десять дней до официального открытия Собора Парижской богоматери, сильно пострадавшего от пожара в апреле 2019 года, впервые после окончания реставрации кадры обновленного собора были продемонстрированы публике. Репортаж телеканала France 2 приурочен к визиту в собор президента Эммануэля Макрона, который в пятницу посетил его в сопровождении супруги Брижит, министра культуры Рашиды Дати и мэра Парижа Анн Идальго. Скрывавшие паперть собора от публики ограждения были убраны. Полностью отреставрированная паперть теперь покрыта светлым камнем. Президенту продемонстрировали проект оформления площади перед собором: ее планируется озеленить, посадив по периметру 160 деревьев. В ходе работ, продлившихся более 5,5 лет, был полностью восстановлен обрушившийся в ходе пожара 96-метровый шпиль собора. Флюгер в виде петуха, несмотря на то, что оригинал был найден среди развалин после пожара, был заменен на новый. Он покрыт золотом, а внутрь него поместили капсулы с именами всех, кто помог спасти и восстановить собор. Был заново отстроен неф и каркас, реконструированный с использованием средневековых технологий и двух тысяч тщательно отобранных дубов. При этом собор оснастили масштабной системой пожаротушения. Был также полностью обновлен интерьер собора: внутри он приобрел совсем иные краски, чем до пожара: каменные стены и своды были очищены от векового налета и приобрели светло-бежевый, а не серый оттенок. Восемь тысяч труб органа были почищены и пересобраны заново, также были почищены колокола, самый тяжелый из которых весит более 4 тонн. Для собора изготовили новые стулья и богослужебное убранство, включая бронзовый баптистерий и золотой крест. Более 250 компаний по всей Франции и 2000 рабочих были заняты на реконструкции собора. Так, на семейном предприятии в Нормандии изготовили более 160 метров новых решеток для собора, а в департаменте Рона отреставрировали 400 метров витражей. На ремонт собора было собрано 846 миллионов пожертвований. Это позволит продолжить реставрацию монумента. Ожидается, что второй этап работ, посвященный обновлению паперти, а также площади Жана XXIII и набережной Мориса Карема около собора, начнется в конце 2025 года и продлится пять лет. Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. На ней должен выступить президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен сделать это своей "минутой славы". Однако изначально запланированное внутри собора выступление было перенесено на паперть после резкой критики общественности, обвинившей президента в нарушении закона о разделении церкви и власти. При этом Макрон также планирует посетить мессу в соборе 8 декабря. Сообщалось, что на открытие собора приглашены будущий президент США Дональд Трамп и завершающий свой мандат президент Джо Байден, короли Великобритании, Испании и Марокко Карл III, Филипп VI и Мухаммед VI, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также Владимир Зеленский. Запланировано присутствие международных религиозных деятелей, включая архиепископа Нью-Йорка Тимоти Майкла Долана и патриарха Константинополя Варфоломея I. При этом приглашённый Макроном папа Римский Франциск не будет принимать участие в открытии собора. В окружении понтифика сослались на его "плотный график". Ранее издание Figaro также сообщало, что на открытии Нотр-Дама может присутствовать Пол Маккартни, который незадолго до этого даст в Париже концерт, а также лидер группы U2 Боно. На церемонии 7 декабря состоится освящение нового алтаря, оно будет сопровождаться игрой органа. Для посетителей собор откроется 8 декабря. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Боле 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.

https://ria.ru/20241103/makron-1981724355.html

https://ria.ru/20231213/sistema-1915616634.html

https://ria.ru/20221212/notredame-1838070987.html

https://ria.ru/20230317/notrdam-1858351403.html

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в мире, париж, франция, нормандия, эммануэль макрон, анн идальго