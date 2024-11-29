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Названы победители второй Международной олимпиады по философии

Названы победители второй Международной олимпиады по философии - РИА Новости, 29.11.2024

Названы победители второй Международной олимпиады по философии

Студенты из России, Франции и Ирана cтали победителями II Международной студенческой олимпиады по философии – 2024, организаторами которой выступили БФУ им. И... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:00

2024-11-29T17:00

2024-11-29T17:00

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Студенты из России, Франции и Ирана cтали победителями II Международной студенческой олимпиады по философии – 2024, организаторами которой выступили БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Имена шести победителей и двенадцати призеров были названы на торжественной церемонии в Кафедральном соборе 14 века на острове Канта в Калининграде, отмечается в сообщении организаторов.Как рассказал и.о. ректора БФУ Максим Демин, международная студенческая олимпиада стала одним из ключевых мероприятий, приуроченных к юбилею известного философа Иммануила Канта."Это по-настоящему уникальное и яркое событие в уходящем юбилейном году великого мыслителя Иммануила Канта. Количество участников, их творческие и научные работы творческих свидетельствую об устойчивом интересе к теме осмысления действительности через призму работ философа. Эксперты жюри оценили глубину студенческих докладов. Ребята подняли совершенно неожиданные вопросы, свежим взглядом посмотрели на привычное и устоявшееся. Это очень важно, потому что именно эти студенты в скором будущем станут формировать философскую научную школу и этическую повестку нашего общества", — подчеркнул Демин.Также ранее он отмечал, что одним из главных успехов этого года стало значительное расширение географии участников.Шесть победителей, в числе которых Алексий Ковальчук (Русская христианская гуманитарная академия, Россия), Андрей Коченков (Российский государственный гуманитарный университет, Россия), Тома Доссе (Ecole Du Centre Ouest des Avocats, Франция), Денис Каюткин (Санкт-Петербургский государственный университет, Россия), Али Хасанзаде Дизадж (University of Tabriz, Иран), Игорь Диль (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия) и двенадцать призеров олимпиады получили дипломы и ценные призы на торжественной церемонии награждения в Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде.По словам организаторов, в состязаниях приняли участие не только студенты философских факультетов, но и будущие юристы, социологи, экономисты, педагоги, математики, культурологи, теологи и т.д.Олимпиада, на участие в которой было подано более 1200 заявок от студентов из 24 стран мира, проходила в гибридном формате в два этапа. Первый этап проводился заочно в формате эссе по темам, связанным с Иммануилом Кантом. В итоге жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты различных вузов, выбрали 50 лучших работ. Эссе оценивали сразу по нескольких критериям: понимание смысла, соответствие эссе выбранной теме, четкость и логичность изложения, полнота раскрытия темы, функциональная грамотность и т.д.На второй, итоговый тур состязаний, который проходил уже в очном формате в Калининграде, приехали финалисты из России, Белоруссии, Киргизии, Индии, Ирана, Испании, Кипра, Франции. Они представили на суд жюри доклады, темы которых связаны с изучением наследия Канта. Публичные выступления эксперты оценивали по ряду критериев (понимание смысла выбранной темы, качество презентации, соответствие выступления выбранной теме, функциональная грамотность и т.д.) и выбрали шесть победителей и двенадцать призеров.По мнению молодого исследователя и одного из победителей Тома Доссе (Франция), выбравшего темой своего доклада космогеографию Канта, идеи великого философа актуальны и в наши дни."Система идей, созданная Кантом, до сих пор имеет актуальность и важность для нашего мира. В своем докладе я попытался показать это не на уровне метафизики, а в реальном, физическом мире. Можно сказать, его идеи заложены в основе физической философии", — подчеркнул он.Его поддержал победитель из Ирана Али Хасанзаде Дизадж. "Философия Канта настолько глубока и всеобъемлюща, что изучать ее люди будут еще веками. Конкретно моя презентация на олимпиаде была посвящена политической теологии. Он предложил новый взгляд на три базовых концепта европейской философской мысли — идеи веры, любви и другого. Для лучшего понимания "другого" я обратился к произведению "Рудин", русского писателя Ивана Тургенева, в котором главный герой как раз и является тем самым "другим", — рассказал он.Бакалавр Русской христианской гуманитарной академии и победитель олимпиады Алексей Ковальчук отметил высокий уровень ее проведения. "Фантастически прошла олимпиада, все было на высшем уровне. Самое главное, что получилось собрать самых разных молодых ученых со всего мира. Ключевое достижение — это обретение единомышленников для проведения совместных исследований и написания статей. Еще было очень интересно услышать взгляд на философию со стороны студентов, которые учатся на других, непрофильных, факультетах — это новый взгляд и свежие идеи", — сообщил он.Как отметили организаторы, все победители и призеры олимпиады получили призы: ноутбуки, смартфоны, умные колонки. Также они получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру на философское направление в БФУ им. И. Канта."Поздравляем победителей. А также ждем студентов на III Международной студенческой олимпиаде по философии, которая пройдет в стенах нового кампуса", — личного пригласил участников и.о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин.

https://na.ria.ru/20211018/bfu-kant-1754703688.html

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