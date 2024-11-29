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Патриарх Кирилл рассказал о "духовной отраве" современного общества - РИА Новости, 29.11.2024
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Религия
 
12:00 29.11.2024 (обновлено: 14:00 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/obschestvo-1986401440.html
Патриарх Кирилл рассказал о "духовной отраве" современного общества
Патриарх Кирилл рассказал о "духовной отраве" современного общества - РИА Новости, 29.11.2024
Патриарх Кирилл рассказал о "духовной отраве" современного общества
Сквернословие – это "духовная отрава", необходимо вычищать ее из общественной жизни и общения, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подводя итоги... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:00
2024-11-29T14:00
религия
врнс
религия
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Сквернословие – это "духовная отрава", необходимо вычищать ее из общественной жизни и общения, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подводя итоги заседания ВРНС и принятых собором "наказов". "Я бы подумал о том, чтобы после успехов с антиалкогольной темой Всемирный русский народный собор обратил внимание на тему сквернословия. Надо вычищать эту духовную отраву из жизни нашего народа и из общения людей. Если это удастся сделать, тогда мы скажем, что все-таки что-то смогли с вами сделать за довольно короткий промежуток времени. И да помогает нам Господь!" - сказал патриарх Кирилл. Он напомнил что "в свое время" на ВРНС инициировали антиалкогольную повестку. "Сколько было сомневающихся, сколько было тех, кто меня отговаривал… И что же? Сработала позиция - и антиалкогольную повестку поддержало и руководство страны, и общественные организации. И теперь мы имеем то, что мы имеем - значительное сокращение употребления алкоголя в России", - заключил глава Русской церкви. Также на соборе был принят итоговый документ – "наказы". В частности, участники ВРНС выразили тревогу в связи с распространением "болезни сквернословия в нашем обществе и отсутствием строгой общественной реакции на это пагубное явление". Они заметили, этот недуг охватил не только взрослых, но также детей и подростков, подражающих взрослым в этом пороке. "Считаем важным выработать механизмы противодействия использованию матерной брани в общественном пространстве, употребление которой, равно как и пассивное её восприятие, разрушает нравственное благополучие людей, обедняет и унижает великую русскую культуру", - сказано в озвученных на соборе "наказах". Также в ВРНС призвали повышать социальный статус педагогов, что "должно выражаться в достойном материальном вознаграждении". Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.
https://ria.ru/20241129/uchastniki-1986399503.html
https://ria.ru/20241128/vossoedinenie-1986208354.html
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врнс, религия
Религия, ВРНС, Религия
Патриарх Кирилл рассказал о "духовной отраве" современного общества

Патриарх Кирилл: сквернословие — это духовная отрава, необходимо вычищать ее

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пленарного заседания XXVI Всемирного Русского Народного Собора в Храме Христа Спасителя в Москве. 28 ноября 2024
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пленарного заседания XXVI Всемирного Русского Народного Собора в Храме Христа Спасителя в Москве. 28 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пленарного заседания XXVI Всемирного Русского Народного Собора в Храме Христа Спасителя в Москве. 28 ноября 2024
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Сквернословие – это "духовная отрава", необходимо вычищать ее из общественной жизни и общения, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подводя итоги заседания ВРНС и принятых собором "наказов".
"Я бы подумал о том, чтобы после успехов с антиалкогольной темой Всемирный русский народный собор обратил внимание на тему сквернословия. Надо вычищать эту духовную отраву из жизни нашего народа и из общения людей. Если это удастся сделать, тогда мы скажем, что все-таки что-то смогли с вами сделать за довольно короткий промежуток времени. И да помогает нам Господь!" - сказал патриарх Кирилл.
Пленарное заседании XXV Всемирного Русского народного собора - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Участники ВРНС выразили поддержку подвергающейся гонениям УПЦ
Вчера, 11:50
Он напомнил что "в свое время" на ВРНС инициировали антиалкогольную повестку. "Сколько было сомневающихся, сколько было тех, кто меня отговаривал… И что же? Сработала позиция - и антиалкогольную повестку поддержало и руководство страны, и общественные организации. И теперь мы имеем то, что мы имеем - значительное сокращение употребления алкоголя в России", - заключил глава Русской церкви.
Также на соборе был принят итоговый документ – "наказы". В частности, участники ВРНС выразили тревогу в связи с распространением "болезни сквернословия в нашем обществе и отсутствием строгой общественной реакции на это пагубное явление". Они заметили, этот недуг охватил не только взрослых, но также детей и подростков, подражающих взрослым в этом пороке. "Считаем важным выработать механизмы противодействия использованию матерной брани в общественном пространстве, употребление которой, равно как и пассивное её восприятие, разрушает нравственное благополучие людей, обедняет и унижает великую русскую культуру", - сказано в озвученных на соборе "наказах".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Патриарх Кирилл верит в воссоединение Украины с Россией
28 ноября, 13:33
Также в ВРНС призвали повышать социальный статус педагогов, что "должно выражаться в достойном материальном вознаграждении".
Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Патриарх Кирилл оценил идею сократить срок получения среднего образования
28 ноября, 12:17
 
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