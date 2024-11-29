https://ria.ru/20241129/obschestvo-1986401440.html

Патриарх Кирилл рассказал о "духовной отраве" современного общества

Патриарх Кирилл рассказал о "духовной отраве" современного общества - РИА Новости, 29.11.2024

Патриарх Кирилл рассказал о "духовной отраве" современного общества

Сквернословие – это "духовная отрава", необходимо вычищать ее из общественной жизни и общения, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подводя итоги... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:00

2024-11-29T12:00

2024-11-29T14:00

религия

врнс

религия

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Сквернословие – это "духовная отрава", необходимо вычищать ее из общественной жизни и общения, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подводя итоги заседания ВРНС и принятых собором "наказов". "Я бы подумал о том, чтобы после успехов с антиалкогольной темой Всемирный русский народный собор обратил внимание на тему сквернословия. Надо вычищать эту духовную отраву из жизни нашего народа и из общения людей. Если это удастся сделать, тогда мы скажем, что все-таки что-то смогли с вами сделать за довольно короткий промежуток времени. И да помогает нам Господь!" - сказал патриарх Кирилл. Он напомнил что "в свое время" на ВРНС инициировали антиалкогольную повестку. "Сколько было сомневающихся, сколько было тех, кто меня отговаривал… И что же? Сработала позиция - и антиалкогольную повестку поддержало и руководство страны, и общественные организации. И теперь мы имеем то, что мы имеем - значительное сокращение употребления алкоголя в России", - заключил глава Русской церкви. Также на соборе был принят итоговый документ – "наказы". В частности, участники ВРНС выразили тревогу в связи с распространением "болезни сквернословия в нашем обществе и отсутствием строгой общественной реакции на это пагубное явление". Они заметили, этот недуг охватил не только взрослых, но также детей и подростков, подражающих взрослым в этом пороке. "Считаем важным выработать механизмы противодействия использованию матерной брани в общественном пространстве, употребление которой, равно как и пассивное её восприятие, разрушает нравственное благополучие людей, обедняет и унижает великую русскую культуру", - сказано в озвученных на соборе "наказах". Также в ВРНС призвали повышать социальный статус педагогов, что "должно выражаться в достойном материальном вознаграждении". Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.

https://ria.ru/20241129/uchastniki-1986399503.html

https://ria.ru/20241128/vossoedinenie-1986208354.html

https://ria.ru/20241128/rpts-1986177419.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

врнс, религия