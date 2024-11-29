https://ria.ru/20241129/nagrada-1986390717.html
Sputnik получил награду в Никарагуа
Sputnik получил награду в Никарагуа - РИА Новости, 29.11.2024
Sputnik получил награду в Никарагуа
Национальный совет университетов Никарагуа вручил руководству Sputnik памятную награду, посвященную 10-летию со дня основания этого международного... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:10
2024-11-29T11:10
2024-11-29T16:44
никарагуа
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Национальный совет университетов Никарагуа вручил руководству Sputnik памятную награду, посвященную 10-летию со дня основания этого международного информационного агентства. Торжественная церемония с участием руководства Sputnik, представителей правительства латиноамериканской страны, образовательного сообщества, дипломатов, журналистов и студентов профильных вузов прошла в четверг в Манагуа. В общей сложности в ней приняли участие более 3500 человек в очном формате и онлайн."Вручается агентству Sputnik за его ценный вклад в построение более справедливого и осознающего глобальные вызовы мира, за правдивое и ответственное освещение мировых событий на протяжении 10 лет своего существования", - гласит надпись на наградном сувенире.Рамона Родригес, председатель Национального совета университетов Никарагуа (CNU), ректор Национального автономного университета Манагуа:"От имени этого руководящего органа никарагуанского высшего образования мы хотим выразить признание той благородной работе, которую журналисты Sputnik делают твердо и беспристрастно, рассказывая об успехах в деле достижения благополучия, прогресса и мира, о чем не говорят подчиненные империалистическим интересам СМИ. Десять лет вы информируете мир честно и эффективно. Десять лет вы сражаетесь с дезинформацией. Десять лет превосходите огромные транснациональные компании империи и противодействуете их медийному арсеналу. Десять лет остаетесь голосом народов, которые борются за свои суверенитет и достоинство. Вы служите примером для наших журналистов и студентов, выбравших эту профессию, чтобы присоединиться к борьбе с дезинформацией, и получающих образование в соответствии с убеждениями о служении на благо народа"Посол РФ в Никарагуа Михаил Леденёв:"Профессионализм журналистов и сотрудников агентства делает Sputnik подлинным источником объективной, точной и правдивой информации. Это важный инструмент, который продолжает одерживать победы над всё более агрессивной дезинформацией Запада. <...> Сегодняшнее мероприятие, на котором присутствуют молодые студенты, послужит развитию связей между новыми поколениями журналистов, основа для которых уже существует благодаря высокому уровню сотрудничества между Sputnik и Советом по коммуникации и гражданским вопросам Никарагуа".Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо, координатор Совета по коммуникации и гражданским вопросам Никарагуа:"Наши народы сталкиваются с постоянными лживыми, клеветническими, агрессивными кампаниями, дезинформацией, медийным терроризмом и фашизмом, которые покушаются на стабильность, суверенитет и мир наших народов. И в этом контексте, в этих обстоятельствах ключевую для защиты родины, мира и стабильности роль играет новостное агентство Sputnik и всего его сотрудники, которые привержены постоянной борьбе за правду"
https://ria.ru/20241126/venesuela-1985883782.html
https://ria.ru/20241008/sputnik-1977011337.html
https://ria.ru/20240916/smi-1972952586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никарагуа, манагуа (город), россия, sputnik, журналистика
Никарагуа, Манагуа (город), Россия, Sputnik, журналистика
Sputnik получил награду в Никарагуа
Руководство Sputnik получило награду в Никарагуа за освещение мировых событий
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Национальный совет университетов Никарагуа вручил руководству Sputnik памятную награду, посвященную 10-летию со дня основания этого международного информационного агентства. Торжественная церемония с участием руководства Sputnik, представителей правительства латиноамериканской страны, образовательного сообщества, дипломатов, журналистов и студентов профильных вузов прошла в четверг в Манагуа. В общей сложности в ней приняли участие более 3500 человек в очном формате и онлайн.
"Вручается агентству Sputnik за его ценный вклад в построение более справедливого и осознающего глобальные вызовы мира, за правдивое и ответственное освещение мировых событий на протяжении 10 лет своего существования", - гласит надпись на наградном сувенире.
Рамона Родригес, председатель Национального совета университетов Никарагуа (CNU), ректор Национального автономного университета Манагуа:
"От имени этого руководящего органа никарагуанского высшего образования мы хотим выразить признание той благородной работе, которую журналисты Sputnik делают твердо и беспристрастно, рассказывая об успехах в деле достижения благополучия, прогресса и мира, о чем не говорят подчиненные империалистическим интересам СМИ. Десять лет вы информируете мир честно и эффективно. Десять лет вы сражаетесь с дезинформацией. Десять лет превосходите огромные транснациональные компании империи и противодействуете их медийному арсеналу. Десять лет остаетесь голосом народов, которые борются за свои суверенитет и достоинство. Вы служите примером для наших журналистов и студентов, выбравших эту профессию, чтобы присоединиться к борьбе с дезинформацией, и получающих образование в соответствии с убеждениями о служении на благо народа"
Посол РФ в Никарагуа Михаил Леденёв:
"Профессионализм журналистов и сотрудников агентства делает Sputnik подлинным источником объективной, точной и правдивой информации. Это важный инструмент, который продолжает одерживать победы над всё более агрессивной дезинформацией Запада. <...> Сегодняшнее мероприятие, на котором присутствуют молодые студенты, послужит развитию связей между новыми поколениями журналистов, основа для которых уже существует благодаря высокому уровню сотрудничества между Sputnik и Советом по коммуникации и гражданским вопросам Никарагуа".
Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо, координатор Совета по коммуникации и гражданским вопросам Никарагуа:
"Наши народы сталкиваются с постоянными лживыми, клеветническими, агрессивными кампаниями, дезинформацией, медийным терроризмом и фашизмом, которые покушаются на стабильность, суверенитет и мир наших народов. И в этом контексте, в этих обстоятельствах ключевую для защиты родины, мира и стабильности роль играет новостное агентство Sputnik
и всего его сотрудники, которые привержены постоянной борьбе за правду"