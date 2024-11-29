https://ria.ru/20241129/nagrada-1986390717.html

Sputnik получил награду в Никарагуа

Sputnik получил награду в Никарагуа - РИА Новости, 29.11.2024

Sputnik получил награду в Никарагуа

Национальный совет университетов Никарагуа вручил руководству Sputnik памятную награду, посвященную 10-летию со дня основания этого международного... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:10

2024-11-29T11:10

2024-11-29T16:44

никарагуа

манагуа (город)

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журналистика

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Национальный совет университетов Никарагуа вручил руководству Sputnik памятную награду, посвященную 10-летию со дня основания этого международного информационного агентства. Торжественная церемония с участием руководства Sputnik, представителей правительства латиноамериканской страны, образовательного сообщества, дипломатов, журналистов и студентов профильных вузов прошла в четверг в Манагуа. В общей сложности в ней приняли участие более 3500 человек в очном формате и онлайн."Вручается агентству Sputnik за его ценный вклад в построение более справедливого и осознающего глобальные вызовы мира, за правдивое и ответственное освещение мировых событий на протяжении 10 лет своего существования", - гласит надпись на наградном сувенире.Рамона Родригес, председатель Национального совета университетов Никарагуа (CNU), ректор Национального автономного университета Манагуа:"От имени этого руководящего органа никарагуанского высшего образования мы хотим выразить признание той благородной работе, которую журналисты Sputnik делают твердо и беспристрастно, рассказывая об успехах в деле достижения благополучия, прогресса и мира, о чем не говорят подчиненные империалистическим интересам СМИ. Десять лет вы информируете мир честно и эффективно. Десять лет вы сражаетесь с дезинформацией. Десять лет превосходите огромные транснациональные компании империи и противодействуете их медийному арсеналу. Десять лет остаетесь голосом народов, которые борются за свои суверенитет и достоинство. Вы служите примером для наших журналистов и студентов, выбравших эту профессию, чтобы присоединиться к борьбе с дезинформацией, и получающих образование в соответствии с убеждениями о служении на благо народа"Посол РФ в Никарагуа Михаил Леденёв:"Профессионализм журналистов и сотрудников агентства делает Sputnik подлинным источником объективной, точной и правдивой информации. Это важный инструмент, который продолжает одерживать победы над всё более агрессивной дезинформацией Запада. <...> Сегодняшнее мероприятие, на котором присутствуют молодые студенты, послужит развитию связей между новыми поколениями журналистов, основа для которых уже существует благодаря высокому уровню сотрудничества между Sputnik и Советом по коммуникации и гражданским вопросам Никарагуа".Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо, координатор Совета по коммуникации и гражданским вопросам Никарагуа:"Наши народы сталкиваются с постоянными лживыми, клеветническими, агрессивными кампаниями, дезинформацией, медийным терроризмом и фашизмом, которые покушаются на стабильность, суверенитет и мир наших народов. И в этом контексте, в этих обстоятельствах ключевую для защиты родины, мира и стабильности роль играет новостное агентство Sputnik и всего его сотрудники, которые привержены постоянной борьбе за правду"

https://ria.ru/20241126/venesuela-1985883782.html

https://ria.ru/20241008/sputnik-1977011337.html

https://ria.ru/20240916/smi-1972952586.html

никарагуа

манагуа (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

никарагуа, манагуа (город), россия, sputnik, журналистика