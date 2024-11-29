https://ria.ru/20241129/minselhoz-1986472064.html
Российский АПК может получить допфинансирование на инвестпроекты
Российский АПК может получить допфинансирование на инвестпроекты - РИА Новости, 29.11.2024
Российский АПК может получить допфинансирование на инвестпроекты
Российские власти прорабатывают вопрос о выделении Минсельхозу в 2025 году еще около 40 миллиардов рублей на финансирование инвестпроектов в ряде отраслей... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:45
2024-11-29T15:45
2024-11-29T15:45
экономика
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские власти прорабатывают вопрос о выделении Минсельхозу в 2025 году еще около 40 миллиардов рублей на финансирование инвестпроектов в ряде отраслей агропромышленного комплекса, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Патрушев. "Прорабатывается вопрос о дополнительном выделении Минсельхозу в 2025 году средств на финансирование инвестиционных проектов в молочном и мясном животноводстве, овощеводстве, производстве плодов и ягод. Дополнительные деньги будут направлены и на краткосрочные льготные кредиты для штатного проведения посевной кампании. Совокупно сумма составит порядка 40 миллиардов рублей. Средства будут оперативно доводиться аграриям", - сказал он. Вице-премьер напомнил, что господдержка агропрома растет и на следующий год на эти цели предусмотрено более 500 миллиардов рублей. Кроме того, Минсельхоз разработал стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года для удовлетворения растущего спроса на ряд продовольственных товаров. "Мы, безусловно, делаем ставку на наращивание объемов собственного производства", - добавил он.
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экономика, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Российский АПК может получить допфинансирование на инвестпроекты
Патрушев: Минсельхозу могут выделить еще 40 миллиардов рублей на инвестпроекты
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские власти прорабатывают вопрос о выделении Минсельхозу в 2025 году еще около 40 миллиардов рублей на финансирование инвестпроектов в ряде отраслей агропромышленного комплекса, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Патрушев.
"Прорабатывается вопрос о дополнительном выделении Минсельхозу
в 2025 году средств на финансирование инвестиционных проектов в молочном и мясном животноводстве, овощеводстве, производстве плодов и ягод. Дополнительные деньги будут направлены и на краткосрочные льготные кредиты для штатного проведения посевной кампании. Совокупно сумма составит порядка 40 миллиардов рублей. Средства будут оперативно доводиться аграриям", - сказал он.
Вице-премьер напомнил, что господдержка агропрома растет и на следующий год на эти цели предусмотрено более 500 миллиардов рублей. Кроме того, Минсельхоз разработал стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года для удовлетворения растущего спроса на ряд продовольственных товаров.
"Мы, безусловно, делаем ставку на наращивание объемов собственного производства", - добавил он.