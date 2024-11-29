https://ria.ru/20241129/meteor-1986576102.html
"Метеор" лидирует в онлайн-голосовании за символы банкноты в 1000 рублей
"Метеор" лидирует в онлайн-голосовании за символы банкноты в 1000 рублей - РИА Новости, 29.11.2024
"Метеор" лидирует в онлайн-голосовании за символы банкноты в 1000 рублей
Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор" лидирует в онлайн-голосовании за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:37
2024-11-29T21:37
2024-11-29T21:37
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор" лидирует в онлайн-голосовании за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей, набрав более 19 тысяч голосов. На втором месте памятник Салавату Юлаеву, который расположен в Уфе, - за него проголосовало более 10 тысяч человек. На третьем месте Саратовский автомобильный мост через реку Волгу, набравший больше 8 тысяч голосов. В пятерку лидеров также вошли Дворец земледельцев в Казани (больше 4 тысяч голосов) и Жигулевская ГЭС на реке Волге (почти 3 тысячи голосов). Ранее в пятницу стартовало онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей, принять участие в котором можно на сайте Банка России. Оно завершится 12 декабря в 12.00 по московскому времени. Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. На странице для голосования размещен список 25 объектов из разных регионов Приволжья. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны: известные памятники, музеи, театры, университеты, мосты, отметили в ЦБ. "Итогом голосования станет рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак" будут использовать при разработке дизайна оборотной стороны купюры в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка", - сообщается на странице голосования. Как поясняет ЦБ, как правило на купюре три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, они должны быть узнаваемы и без большого количества мелких деталей. Объекты второго плана поддерживают основную тему, дополняют ее, создают фон. Объекты третьего плана - это микроузоры и микрорисунки, которые дополнительно раскрывают основную тему. Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.
https://ria.ru/20241025/banknota-1979958524.html
https://ria.ru/20241028/banknoty-1980435437.html
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уфа, казань, центральный банк рф (цб рф), гознак, россия, экономика
Уфа, Казань, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Гознак, Россия, Экономика
"Метеор" лидирует в онлайн-голосовании за символы банкноты в 1000 рублей
Теплоход "Метеор" лидирует в голосовании за символы для банкноты в 1000 рублей
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор" лидирует в онлайн-голосовании за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей, набрав более 19 тысяч голосов.
На втором месте памятник Салавату Юлаеву, который расположен в Уфе
, - за него проголосовало более 10 тысяч человек. На третьем месте Саратовский автомобильный мост через реку Волгу, набравший больше 8 тысяч голосов.
В пятерку лидеров также вошли Дворец земледельцев в Казани
(больше 4 тысяч голосов) и Жигулевская ГЭС на реке Волге (почти 3 тысячи голосов).
Ранее в пятницу стартовало онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей, принять участие в котором можно на сайте Банка России. Оно завершится 12 декабря в 12.00 по московскому времени.
Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. На странице для голосования размещен список 25 объектов из разных регионов Приволжья. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны: известные памятники, музеи, театры, университеты, мосты, отметили в ЦБ
.
"Итогом голосования станет рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак
" будут использовать при разработке дизайна оборотной стороны купюры в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка", - сообщается на странице голосования.
Как поясняет ЦБ, как правило на купюре три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, они должны быть узнаваемы и без большого количества мелких деталей. Объекты второго плана поддерживают основную тему, дополняют ее, создают фон. Объекты третьего плана - это микроузоры и микрорисунки, которые дополнительно раскрывают основную тему.
Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.