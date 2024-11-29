https://ria.ru/20241129/megamarket-1986466801.html

"Мегамаркет" проводит предновогодний розыгрыш среди продавцов

"Мегамаркет" проводит предновогодний розыгрыш среди продавцов - РИА Новости, 29.11.2024

"Мегамаркет" проводит предновогодний розыгрыш среди продавцов

"Мегамаркет" объявляет о старте конкурса, чтобы поддержать своих продавцов в высокий предновогодний сезон. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:23

2024-11-29T15:23

2024-11-29T15:23

маркетплейс

новый год

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Мегамаркет" объявляет о старте конкурса, чтобы поддержать своих продавцов в высокий предновогодний сезон. Среди призов — высокобюджетные маркетинговые инструменты для продвижения товаров на "Мегамаркете", сертификаты на закупку товара, продвижение у блогеров, консультации экспертов, услуги аудита магазина и другие опции для эффективной торговли. В конкурсе могут принять участие все продавцы, зарегистрированные на "Мегамаркете" в период с 20 ноября по 24 декабря. Для участия необходимо активировать личный кабинет и загрузить хотя бы одну карточку товара, а также прийти на прямой эфир, где будут объявлены победители. Розыгрыш призов состоится в прямом эфире 25 декабря в 14:00 (по московскому времени). Основные победители будут выбраны случайным образом из числа участников, соответствующих условиям конкурса. Из призового фонда "Мегамаркета" будут разыграны маркетинговые возможности, которые позволят продвинуть товар, охватив широкую аудиторию на площадке — размещение на баннере на главной странице и в конкретной категории, а также подсветка товарной подборки на главной странице. Помимо этого, призы предоставят партнеры "Мегамаркета", такие как Proзакупка, Perfluence, SellerProAgency (Селлерпроэйдженси), IHelper (Айхелпер), Инфософт и Mplace 24 (Эмплейс 24). Более подробную информацию о конкурсе и правилах участия можно найти на официальном сайте по ссылке.Реклама, ООО "МАРКЕТПЛЕЙС", ИНН 9701048328, erid: F7NfYUJCUneP4WEBonvr

https://ria.ru/20241122/bronirovanie-1985217283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маркетплейс, новый год