https://ria.ru/20241129/marochko-1986359023.html

Марочко сообщил об уничтожении боевиков "Азова"* в Харьковской области

Марочко сообщил об уничтожении боевиков "Азова"* в Харьковской области - РИА Новости, 29.11.2024

Марочко сообщил об уничтожении боевиков "Азова"* в Харьковской области

Более 20 боевиков националистического "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) были уничтожены российскими силами в районе села Копанки в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T07:34

2024-11-29T07:34

2024-11-29T07:34

россия

харьковская область

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Более 20 боевиков националистического "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) были уничтожены российскими силами в районе села Копанки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Во вторник в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль село Копанки в Харьковской области. "В ходе продвижения наших войск был нанесен мощный удар по флангу украинской группировки, расположенной в районе населенного пункта Копанки. В результате огневого поражения уничтожено три опорных пункта и ликвидировано более 20 боевиков 3-й отдельной штурмовой бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) "Азов"*. Это позволило занять ВС РФ более выгодные рубежи и позиции, улучшить тактическое положение юго-западнее Копанок, а также расширить зону контроля у населенного пункта", - рассказал Марочко. Ранее Марочко сообщал, что командование ВСУ отправило штурмовиков "Азова"* на сватовско-кременской участок фронта, поскольку положение ВСУ там заметно ухудшилось. Он уточнял, что украинские боевики пытаются сопротивляться в районе Копанок.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986356515.html

https://ria.ru/20241129/desantniki-1986354941.html

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россия, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире