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Марочко сообщил об уничтожении боевиков "Азова"* в Харьковской области - РИА Новости, 29.11.2024
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07:34 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/marochko-1986359023.html
Марочко сообщил об уничтожении боевиков "Азова"* в Харьковской области
Марочко сообщил об уничтожении боевиков "Азова"* в Харьковской области - РИА Новости, 29.11.2024
Марочко сообщил об уничтожении боевиков "Азова"* в Харьковской области
Более 20 боевиков националистического "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) были уничтожены российскими силами в районе села Копанки в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T07:34
2024-11-29T07:34
россия
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Более 20 боевиков националистического "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) были уничтожены российскими силами в районе села Копанки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Во вторник в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль село Копанки в Харьковской области. "В ходе продвижения наших войск был нанесен мощный удар по флангу украинской группировки, расположенной в районе населенного пункта Копанки. В результате огневого поражения уничтожено три опорных пункта и ликвидировано более 20 боевиков 3-й отдельной штурмовой бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) "Азов"*. Это позволило занять ВС РФ более выгодные рубежи и позиции, улучшить тактическое положение юго-западнее Копанок, а также расширить зону контроля у населенного пункта", - рассказал Марочко. Ранее Марочко сообщал, что командование ВСУ отправило штурмовиков "Азова"* на сватовско-кременской участок фронта, поскольку положение ВСУ там заметно ухудшилось. Он уточнял, что украинские боевики пытаются сопротивляться в районе Копанок.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986356515.html
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россия, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Марочко сообщил об уничтожении боевиков "Азова"* в Харьковской области

Марочко: ВС России уничтожили боевиков "Азова" у Копанок в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Более 20 боевиков националистического "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) были уничтожены российскими силами в районе села Копанки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Во вторник в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль село Копанки в Харьковской области.
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"В ходе продвижения наших войск был нанесен мощный удар по флангу украинской группировки, расположенной в районе населенного пункта Копанки. В результате огневого поражения уничтожено три опорных пункта и ликвидировано более 20 боевиков 3-й отдельной штурмовой бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) "Азов"*. Это позволило занять ВС РФ более выгодные рубежи и позиции, улучшить тактическое положение юго-западнее Копанок, а также расширить зону контроля у населенного пункта", - рассказал Марочко.
Ранее Марочко сообщал, что командование ВСУ отправило штурмовиков "Азова"* на сватовско-кременской участок фронта, поскольку положение ВСУ там заметно ухудшилось. Он уточнял, что украинские боевики пытаются сопротивляться в районе Копанок.

* Террористическая организация, запрещенная в России.
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РоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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