https://ria.ru/20241129/kreml-1986411111.html

В Кремле оценили визит Путина в Казахстан

В Кремле оценили визит Путина в Казахстан - РИА Новости, 29.11.2024

В Кремле оценили визит Путина в Казахстан

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан был очень продуктивным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:44

2024-11-29T12:44

2024-11-29T12:45

россия

казахстан

астана

владимир путин

дмитрий песков

касым-жомарт токаев

одкб

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан был очень продуктивным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин вернулся из Астаны. Весьма напряженно два дня он провел, и государственный визит очень продуктивный, и саммит ОДКБ, пресс-конференция Путина", - сказал Песков журналистам. Глава государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе. Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html

россия

казахстан

астана

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россия, казахстан, астана, владимир путин, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, одкб