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В Кремле оценили визит Путина в Казахстан - РИА Новости, 29.11.2024
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12:44 29.11.2024 (обновлено: 12:45 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/kreml-1986411111.html
В Кремле оценили визит Путина в Казахстан
В Кремле оценили визит Путина в Казахстан - РИА Новости, 29.11.2024
В Кремле оценили визит Путина в Казахстан
Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан был очень продуктивным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:44
2024-11-29T12:45
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казахстан
астана
владимир путин
дмитрий песков
касым-жомарт токаев
одкб
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан был очень продуктивным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин вернулся из Астаны. Весьма напряженно два дня он провел, и государственный визит очень продуктивный, и саммит ОДКБ, пресс-конференция Путина", - сказал Песков журналистам. Глава государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе. Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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россия, казахстан, астана, владимир путин, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, одкб
Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
В Кремле оценили визит Путина в Казахстан

Песков назвал визит Путина в Казахстан очень продуктивным

© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Aqorda
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан был очень продуктивным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин вернулся из Астаны. Весьма напряженно два дня он провел, и государственный визит очень продуктивный, и саммит ОДКБ, пресс-конференция Путина", - сказал Песков журналистам.
Глава государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе.
Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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РоссияКазахстанАстанаВладимир ПутинДмитрий ПесковКасым-Жомарт ТокаевОДКБ
 
 
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