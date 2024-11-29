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В Кремле оценили визит Путина в Казахстан
В Кремле оценили визит Путина в Казахстан - РИА Новости, 29.11.2024
В Кремле оценили визит Путина в Казахстан
Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан был очень продуктивным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:44
2024-11-29T12:44
2024-11-29T12:45
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан был очень продуктивным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин вернулся из Астаны. Весьма напряженно два дня он провел, и государственный визит очень продуктивный, и саммит ОДКБ, пресс-конференция Путина", - сказал Песков журналистам. Глава государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе. Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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россия, казахстан, астана, владимир путин, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, одкб
Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
В Кремле оценили визит Путина в Казахстан
Песков назвал визит Путина в Казахстан очень продуктивным