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Комбат 810-й бригады рассказал, с кем морпехи столкнулись в Курской области - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 29.11.2024 (обновлено: 08:41 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/kombat-1986262424.html
Комбат 810-й бригады рассказал, с кем морпехи столкнулись в Курской области
Комбат 810-й бригады рассказал, с кем морпехи столкнулись в Курской области - РИА Новости, 29.11.2024
Комбат 810-й бригады рассказал, с кем морпехи столкнулись в Курской области
Основная часть подразделений ВСУ, с которыми сталкивается 810-я бригада морской пехоты в Курской области, прошла подготовку на Западе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T06:30
2024-11-29T08:41
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Основная часть подразделений ВСУ, с которыми сталкивается 810-я бригада морской пехоты в Курской области, прошла подготовку на Западе, рассказал РИА Новости комбат с позывным Як.&quot;Противник согнал сюда лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. Обычного украинского мобилизованного обучают около месяца. Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца. И тренировали их настоящие специалисты, а не случайные инструктора&quot;, — сообщил офицер.Он отметил, что среди участников вторжения есть и те, "кто на Западе сам кого угодно может подготовить". В качестве примера собеседник упомянул 3-й полк украинских Сил специальных операций (ССО).При этом он подчеркнул, что со многими из этих подразделений морпехи уже сталкивались."Мы им нормально так крови попили, поэтому они нас, скажем мягко, недолюбливают. Так что недооценивать противника точно не стоит. Но, конечно, мы и с ними справимся, не впервой, да и подготовка не хуже", — отметил Як.Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 28 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36 тысяч военнослужащих и 223 танка.
https://ria.ru/20241129/tanki-1986353604.html
https://ria.ru/20241118/podvig-1983927853.html
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Нармания Давид
Нармания Давид
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Комбат 810-й бригады рассказал, с кем морпехи столкнулись в Курской области

ВСУ направили в Курскую область части, подготовленные на Западе

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Основная часть подразделений ВСУ, с которыми сталкивается 810-я бригада морской пехоты в Курской области, прошла подготовку на Западе, рассказал РИА Новости комбат с позывным Як.
«

"Противник согнал сюда лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. Обычного украинского мобилизованного обучают около месяца. Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца. И тренировали их настоящие специалисты, а не случайные инструктора", — сообщил офицер.

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Он отметил, что среди участников вторжения есть и те, "кто на Западе сам кого угодно может подготовить". В качестве примера собеседник упомянул 3-й полк украинских Сил специальных операций (ССО).
При этом он подчеркнул, что со многими из этих подразделений морпехи уже сталкивались.
"Мы им нормально так крови попили, поэтому они нас, скажем мягко, недолюбливают. Так что недооценивать противника точно не стоит. Но, конечно, мы и с ними справимся, не впервой, да и подготовка не хуже", — отметил Як.
Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 28 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36 тысяч военнослужащих и 223 танка.
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