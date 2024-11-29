https://ria.ru/20241129/kombat-1986262424.html

Комбат 810-й бригады рассказал, с кем морпехи столкнулись в Курской области

Комбат 810-й бригады рассказал, с кем морпехи столкнулись в Курской области - РИА Новости, 29.11.2024

Комбат 810-й бригады рассказал, с кем морпехи столкнулись в Курской области

Основная часть подразделений ВСУ, с которыми сталкивается 810-я бригада морской пехоты в Курской области, прошла подготовку на Западе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T06:30

2024-11-29T06:30

2024-11-29T08:41

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Основная часть подразделений ВСУ, с которыми сталкивается 810-я бригада морской пехоты в Курской области, прошла подготовку на Западе, рассказал РИА Новости комбат с позывным Як."Противник согнал сюда лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. Обычного украинского мобилизованного обучают около месяца. Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца. И тренировали их настоящие специалисты, а не случайные инструктора", — сообщил офицер.Он отметил, что среди участников вторжения есть и те, "кто на Западе сам кого угодно может подготовить". В качестве примера собеседник упомянул 3-й полк украинских Сил специальных операций (ССО).При этом он подчеркнул, что со многими из этих подразделений морпехи уже сталкивались."Мы им нормально так крови попили, поэтому они нас, скажем мягко, недолюбливают. Так что недооценивать противника точно не стоит. Но, конечно, мы и с ними справимся, не впервой, да и подготовка не хуже", — отметил Як.Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 28 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36 тысяч военнослужащих и 223 танка.

https://ria.ru/20241129/tanki-1986353604.html

https://ria.ru/20241118/podvig-1983927853.html

россия

курская область

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, курская область, вооруженные силы украины