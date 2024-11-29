https://ria.ru/20241129/kenigsberg-1986541890.html
Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм
Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм - РИА Новости, 29.11.2024
Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм
Восточная Пруссия стала одной из территорий Третьего рейха, с которой по команде "Дрезден! Дрезден!" в СССР пришла война. Кенигсберг был важным немецким плацдармом. Гитлер возлагал большие надежды на кенигсбергскую крепость с могучими фортами и мощными оборонительными сооружениями. Как фашизм менял старинный город?
2024-11-29T18:00
2024-11-29T18:00
2024-11-29T18:19
освобождение
подкаст
кенигсберг
калининград
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм
Восточная Пруссия стала одной из территорий Третьего рейха, с которой по команде "Дрезден! Дрезден!" в СССР пришла война. Кенигсберг был важным немецким плацдармом. Гитлер возлагал большие надежды на кенигсбергскую крепость с могучими фортами и мощными оборонительными сооружениями. Как фашизм менял старинный город?
audio/mpeg
Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм
Восточная Пруссия стала одной из территорий Третьего рейха, с которой по команде "Дрезден! Дрезден!" в СССР пришла война. Кенигсберг был важным немецким плацдармом. Гитлер возлагал большие надежды на кенигсбергскую крепость с могучими фортами и мощными оборонительными сооружениями. Как фашизм менял старинный город?
audio/mpeg
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода главному специалисту Центра исследований исторической памяти Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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подкаст, кенигсберг, калининград, ссср, великая отечественная война (1941-1945), аудио
Освобождение, Подкаст, Кенигсберг, Калининград, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм
Восточная Пруссия стала одной из территорий Третьего рейха, с которой по команде "Дрезден! Дрезден!" в СССР пришла война. Кенигсберг был важным немецким плацдармом. Гитлер возлагал большие надежды на кенигсбергскую крепость с могучими фортами и мощными оборонительными сооружениями. Как фашизм менял старинный город?