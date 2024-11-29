Рейтинг@Mail.ru
Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 29.11.2024 (обновлено: 18:19 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/kenigsberg-1986541890.html
Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм
Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм - РИА Новости, 29.11.2024
Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм
Восточная Пруссия стала одной из территорий Третьего рейха, с которой по команде "Дрезден! Дрезден!" в СССР пришла война. Кенигсберг был важным немецким плацдармом. Гитлер возлагал большие надежды на кенигсбергскую крепость с могучими фортами и мощными оборонительными сооружениями. Как фашизм менял старинный город?
2024-11-29T18:00
2024-11-29T18:19
освобождение
подкаст
кенигсберг
калининград
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986539250_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8f387d2bcc512e03fc454a0490a4f388.png
Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм
Восточная Пруссия стала одной из территорий Третьего рейха, с которой по команде "Дрезден! Дрезден!" в СССР пришла война. Кенигсберг был важным немецким плацдармом. Гитлер возлагал большие надежды на кенигсбергскую крепость с могучими фортами и мощными оборонительными сооружениями. Как фашизм менял старинный город?
audio/mpeg
Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм
Восточная Пруссия стала одной из территорий Третьего рейха, с которой по команде "Дрезден! Дрезден!" в СССР пришла война. Кенигсберг был важным немецким плацдармом. Гитлер возлагал большие надежды на кенигсбергскую крепость с могучими фортами и мощными оборонительными сооружениями. Как фашизм менял старинный город?
audio/mpeg
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода главному специалисту Центра исследований исторической памяти Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
кенигсберг
калининград
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986539250_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_c19746e8d5b0362319bf0865c247d4ff.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, кенигсберг, калининград, ссср, великая отечественная война (1941-1945), аудио
Освобождение, Подкаст, Кенигсберг, Калининград, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
Освобождение

Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм

Освобождение
Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм
Вчера, 18:00
Читать ria.ru в
Дзен
Восточная Пруссия стала одной из территорий Третьего рейха, с которой по команде "Дрезден! Дрезден!" в СССР пришла война. Кенигсберг был важным немецким плацдармом. Гитлер возлагал большие надежды на кенигсбергскую крепость с могучими фортами и мощными оборонительными сооружениями. Как фашизм менял старинный город?
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода главному специалисту Центра исследований исторической памяти Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
ОсвобождениеПодкастКенигсбергКалининградСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала