https://ria.ru/20241129/kenigsberg-1986541890.html

Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм

Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм - РИА Новости, 29.11.2024

Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм

Восточная Пруссия стала одной из территорий Третьего рейха, с которой по команде "Дрезден! Дрезден!" в СССР пришла война. Кенигсберг был важным немецким плацдармом. Гитлер возлагал большие надежды на кенигсбергскую крепость с могучими фортами и мощными оборонительными сооружениями. Как фашизм менял старинный город?

2024-11-29T18:00

2024-11-29T18:00

2024-11-29T18:19

освобождение

подкаст

кенигсберг

калининград

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986539250_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8f387d2bcc512e03fc454a0490a4f388.png

Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм Восточная Пруссия стала одной из территорий Третьего рейха, с которой по команде "Дрезден! Дрезден!" в СССР пришла война. Кенигсберг был важным немецким плацдармом. Гитлер возлагал большие надежды на кенигсбергскую крепость с могучими фортами и мощными оборонительными сооружениями. Как фашизм менял старинный город? audio/mpeg

Калининград. Часть 1. Как фашисты превращали Кенигсберг в свой плацдарм Восточная Пруссия стала одной из территорий Третьего рейха, с которой по команде "Дрезден! Дрезден!" в СССР пришла война. Кенигсберг был важным немецким плацдармом. Гитлер возлагал большие надежды на кенигсбергскую крепость с могучими фортами и мощными оборонительными сооружениями. Как фашизм менял старинный город? audio/mpeg

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода главному специалисту Центра исследований исторической памяти Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

кенигсберг

калининград

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, кенигсберг, калининград, ссср, великая отечественная война (1941-1945), аудио