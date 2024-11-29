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Минобрнауки утвердило обязательный ЕГЭ по русскому для поступления в вуз
Минобрнауки утвердило обязательный ЕГЭ по русскому для поступления в вуз - РИА Новости, 29.11.2024
Минобрнауки утвердило обязательный ЕГЭ по русскому для поступления в вуз
Минобрнауки РФ приказом утвердило обязательную сдачу единого государственного экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:18
2024-11-29T15:18
2024-11-29T15:18
россия
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ приказом утвердило обязательную сдачу единого государственного экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки в вузах. "Вступительное испытание, устанавливаемое по всем специальностям и направлениям подготовки - русский язык", - говорится в документе. Помимо русского, во вступительные испытания в университеты включены профильные предметы из списка обязательных на выбор вуза, а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне: вуз может сделать этот выбор сам или предоставить его абитуриенту. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.
https://ria.ru/20241129/ege-1986460577.html
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россия, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Минобрнауки утвердило обязательный ЕГЭ по русскому для поступления в вуз
Минобрнауки утвердило обязательную сдачу ЕГЭ по русскому для всех специальностей
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ приказом утвердило обязательную сдачу единого государственного экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки в вузах.
"Вступительное испытание, устанавливаемое по всем специальностям и направлениям подготовки - русский язык", - говорится в документе.
Помимо русского, во вступительные испытания в университеты включены профильные предметы из списка обязательных на выбор вуза, а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне: вуз может сделать этот выбор сам или предоставить его абитуриенту.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.