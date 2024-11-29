https://ria.ru/20241129/ege-1986465966.html

Минобрнауки утвердило обязательный ЕГЭ по русскому для поступления в вуз

Минобрнауки утвердило обязательный ЕГЭ по русскому для поступления в вуз - РИА Новости, 29.11.2024

Минобрнауки утвердило обязательный ЕГЭ по русскому для поступления в вуз

Минобрнауки РФ приказом утвердило обязательную сдачу единого государственного экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:18

2024-11-29T15:18

2024-11-29T15:18

россия

единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ приказом утвердило обязательную сдачу единого государственного экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки в вузах. "Вступительное испытание, устанавливаемое по всем специальностям и направлениям подготовки - русский язык", - говорится в документе. Помимо русского, во вступительные испытания в университеты включены профильные предметы из списка обязательных на выбор вуза, а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне: вуз может сделать этот выбор сам или предоставить его абитуриенту. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

https://ria.ru/20241129/ege-1986460577.html

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россия, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)