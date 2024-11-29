https://ria.ru/20241129/efimov-1986403419.html

Ефимов: в Москве расширили возможности использования земельных участков

Ефимов: в Москве расширили возможности использования земельных участков - РИА Новости, 29.11.2024

Ефимов: в Москве расширили возможности использования земельных участков

Власти Москвы установили расширенный перечень видов разрешенного использования (ВРИ) земель и объектов капстроительства, заявил заммэра столицы по... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:05

2024-11-29T14:05

2024-11-29T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

юлиана княжевская

москомархитектура

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Власти Москвы установили расширенный перечень видов разрешенного использования (ВРИ) земель и объектов капстроительства, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В перечне - 24 ВРИ. При этом, как отметил Ефимова, девелоперам уже можно не обращаться за изменениями в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для ряда территорий."Это поможет упростить переоформление целевого использования земельного участка, снизить административные барьеры и сократить количество дополнительных обращений для физических и юридических лиц. Мера позволит, если один вид бизнеса стал экономически невыгоден, в границах того же участка без дополнительных разрешений начать более рентабельный вид деятельности. К примеру, вместо кафе или ресторана открыть магазин шаговой доступности", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении уточняется, что список ВРИ затрагивает целый ряд направлений деятельности – от соцпомощи населению, государственного и делового управления до ветеринарного обслуживания и развлекательный мероприятий.Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, нововведение поможет сократить цикл получения исходной разрешительной проектной документации, что позволит городу и бизнесу взаимодействовать более эффективно.

https://ria.ru/20241129/efimov-1986315086.html

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