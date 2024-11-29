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Борис Джонсон высказался о возможном европейском контингенте на Украине - РИА Новости, 29.11.2024
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04:42 29.11.2024 (обновлено: 05:57 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/dzhonson-1986354540.html
Борис Джонсон высказался о возможном европейском контингенте на Украине
Борис Джонсон высказался о возможном европейском контингенте на Украине - РИА Новости, 29.11.2024
Борис Джонсон высказался о возможном европейском контингенте на Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сорвавший российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 году, заявил, что не видит без британских войск РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T04:42
2024-11-29T05:57
украина
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стамбул
борис джонсон
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сорвавший российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 году, заявил, что не видит без британских войск "многонациональные европейские миротворческие силы", которые, как он считает, должны будут следить за границей на Украине в рамках любого мирного соглашения.В эксклюзивном интервью газете Telegraph Джонсон заявил, что ответственность за охрану любой возможной будущей линии прекращения огня в Украине должна быть возложена на многонациональную группу европейских миротворческих сил. "Я не думаю, что мы должны посылать боевые войска, чтобы противостоять русским. Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата, вы захотите иметь многонациональные европейские миротворческие силы, которые будут следить за границей… Я не представляю, как такая европейская операция может проходить без британцев", — цитирует слова экс-премьера газета. Джонсон также признал, что на Украине идет "опосредованная война" Запада и России. "Мы ведем опосредованную войну, но не даем нашим доверенным лицам возможности выполнять свою работу. Уже много лет мы позволяем им сражаться с одной рукой, связанной за спиной", - сказал он. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако киевский режим из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и продолжить воевать дальше.
https://ria.ru/20241010/dzhonson-1977312491.html
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986350028.html
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украина, великобритания, стамбул, борис джонсон, давид арахамия, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Украина, Великобритания, Стамбул, Борис Джонсон, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
Борис Джонсон высказался о возможном европейском контингенте на Украине

Джонсон: среди европейского контингента на Украине должны быть британцы

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сорвавший российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 году, заявил, что не видит без британских войск "многонациональные европейские миротворческие силы", которые, как он считает, должны будут следить за границей на Украине в рамках любого мирного соглашения.
В эксклюзивном интервью газете Telegraph Джонсон заявил, что ответственность за охрану любой возможной будущей линии прекращения огня в Украине должна быть возложена на многонациональную группу европейских миротворческих сил.
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Борис Джонсон доверяет словам Трампа о предотвращении украинского конфликта
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"Я не думаю, что мы должны посылать боевые войска, чтобы противостоять русским. Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата, вы захотите иметь многонациональные европейские миротворческие силы, которые будут следить за границей… Я не представляю, как такая европейская операция может проходить без британцев", — цитирует слова экс-премьера газета.
Джонсон также признал, что на Украине идет "опосредованная война" Запада и России.
"Мы ведем опосредованную войну, но не даем нашим доверенным лицам возможности выполнять свою работу. Уже много лет мы позволяем им сражаться с одной рукой, связанной за спиной", - сказал он.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако киевский режим из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и продолжить воевать дальше.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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УкраинаВеликобританияСтамбулБорис ДжонсонДавид АрахамияВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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