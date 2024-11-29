Борис Джонсон высказался о возможном европейском контингенте на Украине
Джонсон: среди европейского контингента на Украине должны быть британцы
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сорвавший российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 году, заявил, что не видит без британских войск "многонациональные европейские миротворческие силы", которые, как он считает, должны будут следить за границей на Украине в рамках любого мирного соглашения.
"Я не думаю, что мы должны посылать боевые войска, чтобы противостоять русским. Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата, вы захотите иметь многонациональные европейские миротворческие силы, которые будут следить за границей… Я не представляю, как такая европейская операция может проходить без британцев", — цитирует слова экс-премьера газета.
Джонсон также признал, что на Украине идет "опосредованная война" Запада и России.
"Мы ведем опосредованную войну, но не даем нашим доверенным лицам возможности выполнять свою работу. Уже много лет мы позволяем им сражаться с одной рукой, связанной за спиной", - сказал он.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако киевский режим из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и продолжить воевать дальше.